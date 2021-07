Estefanía Banini es nueva jugadora del Atlético Madrid

Estefanía Banini fichó para el Atlético Madrid

Hace ya algunas semanas que era un secreto a voces, pero este miércoles se confirmó: Estefanía Banini jugará la próxima temporada en el Atlético Madrid. La mediocampista argentina de 31 años dejó el Levante luego de tres años para sumarse a uno de los dos equipos más poderosos de la prestigiosa Liga Iberdrola de España.

A través de sus redes sociales, el club Colchonero anunció el fichaje de la mendocina, quien firmó un contrato por dos temporadas. “Estoy muy contenta de pertenecer a este gran club, con mucha ilusión y ansiedad porque empiece la temporada. Esto es un orgullo enorme. Estoy muy feliz de estar acá, vamos a dar lo mejor, el 100% como siempre ha hecho este equipo y este club, y vamos a luchar por todas”, declaró en el sitio oficial del a entidad.

Junto al Barcelona, el Atlético Madrid es uno de los clubes más destacados del fútbol femenino español en los últimos años. Ha ganado cuatro Ligas (las últimas tres de manera consecutiva en las temporadas 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019), una Copa de España (2016) y, en el último año, una Supercopa de España.

En los últimos tiempos, sin embargo, el club Rojiblanco perdió algo de terreno ante el poderío del Barcelona (que además ganó la Champions) y también se vio superado por el crecimiento de equipos como el flamante Real Madrid y el Levante (que contó con Banini entre sus filas). La llegada de la mediocampista argentina es una apuesta por volver a meterse en la discusión por el título.

La mendocina jugó las últimas tres temporadas en el Levante (Foto: Levante UD Femenino)

Banini había anunciado su salida del Levante hace algunos días con un posteo en sus redes sociales. “Es difícil terminar las etapas, pero fue muy lindo transitarlas. Fueron 3 años siendo parte de un proyecto y poder cumplir el objetivo del club, junto a todas mis compañeras y cuerpo técnico es una satisfacción enorme”, escribió en su cuenta de Instagram, respecto del equipo con el que esta última temporada alcanzó una histórica clasificación a la Champions League y, además, disputó la final de la Copa Reina (hizo un gol en la derrota por 4-2 ante Barcelona).

A los 31 años, la mediocampista inicia así una nueva etapa en su carrera. Sus inicios en el deporte fueron en el futsal del club Cementista de Mendoza y luego pasó al fútbol 11 en Las Pumas. Su gran talento le valió ser convocada a la selección nacional y así fue como, sin pasar por la Primera División de Argentina, la vinieron a buscar de Chile en 2011. En Colo Colo, Estefi brilló: ganó diez títulos en cuatro años, incluida la Copa Libertadores 2012. Esa campaña le dio la posibilidad de pasar a Washington Spirit de la prestigiosa NWSL de Estados Unidos. El salto a Europa fue con un breve ciclo en el Valencia y luego los tres años en el Levante.

En la última década Banini ha sido un símbolo de la selección argentina y fue la capitana del equipo en el último Mundial de Francia 2019. Sin embargo, sus diferencias con el entrenador Carlos Borrello y su pedido público por un cambio en la conducción, la llevaron a quedar fuera del equipo nacional luego de ese certamen y hasta la actualidad. “Yo a la selección argentina nunca le dije que no, pero siempre voy a querer que crezca. Yo a esta edad ya he hecho mi carrera, no necesito estar en la Selección para salir (al exterior). Ahora se firmó un proyecto a largo plazo en la Argentina y eso es importantísimo, es lo que nosotras buscamos. Ojalá que pongan a las personas adecuadas para que lo puedan llevar de la mejor manera. Eso es lo que queremos: que después de tantos años en los que nosotras hemos luchado, pongan a la gente que se lo merece y que tenga la capacidad para llevar al fútbol femenino donde tiene que estar”, dijo la futbolista hace algunos meses en una entrevista con Infobae.

En enero de este año, la mendocina fue elegida por la Federación Internacional de Historia y Estadística (IFFHS) dentro del equipo ideal de Sudamérica de la última década (2011-2020).