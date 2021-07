Fuertes críticas de un ex dirigente de Boca a Riquelme y la comisión directiva: “El hincha no quiere pagar por la ignorancia de la conducción”

Riquelme y Ameal, vice y presidente de Boca

José Beraldi, histórico directivo de Boca que participó como candidato en las elecciones de 2019 en las que resultó ganador Jorge Amor Ameal junto a Mario Pergolini y Juan Román Riquelme, volvió a hablar de la actualidad de la institución de la Ribera y criticó duramente a la gestión.

“Hay inexperiencia en la conducción y falta de presencia del presidente. No es solamente ser ídolo, uno respeta a los ídolos y les agradecerá toda la vida pero de ahí a ser un buen dirigente... Es muy difícil que ellos ahora estén haciendo lo que antes no querían que les hagan”, disparó en Radio Mitre el empresario de camiones que llegó a tener charlas con Riquelme para sumarlo a su lista.

Sobre Román, dijo: “Se lo cuestiona más porque el hincha de Boca está un poco cansado. Estamos todos ansiosos por la Copa. Venimos de la conducción anterior con un fracaso en la copa internacional y seguimos con una política de fracasos de compras y ventas. Fracasos en promesas. Ningún 9 quiere venir a Boca, ¿qué es lo que pasa? Calleri no, Boselli no, Paolo Guerrero no, Di Santo no, Roger Martínez no, Borja no... Entonces, a ver, algo pasa”.

Por su parte, el ex directivo que en su momento insinuó que el actual vicepresidente segundo le había pedido dinero para formar parte de su nómina en las elecciones del club, opinó cuando le mencionaron el paralelismo por la idolatría de Daniel Passarella en River y el descenso del equipo cuando fue presidente: “Si no pegás un golpe de timón grande, lamentablemente las consecuencias las va a pagar Boca. Le pido a Dios, no a él, que nunca pase esto por respeto a la camiseta, que es algo sagrado. Si esto sigue así, los hinchas tenemos que tomar consciencia, ir a una asamblea y plantearlo. No hay que llegar al borde del precipicio porque después no es fácil”.

José Beraldi, duro contra Ameal y Riquelme

En tanto, contó que a la hora de postularse como presidente había estudiado los números y aseguró que debía haber dinero en caja. Sobre es tema ahondó: “Yo no quiero que me dejen millones de pesos y no salir campeón. En Boca queremos salir campeón, no nos interesa otra cosa. Están hablando de renovar el vestuario, hacer esto, cambiar aquello... No traigan 7 ú 8 jugadores, traigan 3 buenos y se terminó”. Y amplió: “¿A dónde está la plata de los jugadores que se vendieron? No puede ser que no gastes 7, 8 ó 10 millones de dólares en uno o dos jugadores. Tenés que arriesgar y pensar que, si invertís bien, lo vas a recuperar porque Boca es una máquina de dinero”.

Beraldi cuestionó que se hablara de reforzar al plantel con Edinson Cavani y se trajera a Nicolás Orsini o Norberto Briasco y recordó los nombres que había prometido gestionar: Diego Godín, Felipe Melo, Dani Alves y Paolo Guerrero. “Me decían que estaba loco o vendía humo, pero puedo demostrar que no era así. Este es un modelo de conducción equivocado y necesitamos que cambien el chip. Ningún hincha de Boca quiere pagar las consecuencias de la ignorancia de la conducción ”, enfatizó.

De la salida de Carlos Tevez, analizó: “No tengo dudas de que lo cansaron para que se fuera. Es imposible que se vaya a 6 meses de jugar una final de Copa Libertadores con lo que él siente por Boca y lo que quería la Séptima. Cansaron a su entorno, es normal. No sé si se lo quisieron sacar de encima pero lo cansaron. Arrancaron con lo de ex jugador. Vos no podés decirle semejante barbaridad a un ídolo. Si lo hacés, tenés que agarrarlo a solas. Así no se manejan las cosas”.

Finalmente tildó de “vendehúmo” a Ameal por hablar de remodelar la Bombonera, criticó que el Consejo de Fútbol tenga trato directo con los jugadores y no los representantes y afirmó que el plantel actual tiene menos jerarquía que antes y carece de caudillos, motivo por el cual fue perjudicado por el arbitraje contra Atlético Mineiro en la Libertadores. “Ahora viene Advíncula a tres días de jugar octavos de final, es una cosa de locos. No solo es una política austera sino de la ignorancia de compras. No puedo entender que ídolos de Boca no puedan cerrar jugadores de jerarquía”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: