Sampaoli declaró prescindible a Benedetto, que se despachó con dos goles en el triunfo del Marsella: qué club lo pretende

Pipa Benedetto no sería prioridad para el DT Jorge Sampaoli en el Olympique de Marsella y sería transferido al Elche de España (Photo by ROMAIN PERROCHEAU / AFP)

Darío Benedetto tuvo una destacada actuación en el último amistoso del Olympique de Marsella. El delantero argentino anotó dos goles en diez minutos y le dio el triunfo a su equipo por 3 a 1 ante Servette de Suiza. De esta manera, Pipa no se da por vencido y presiona a Jorge Sampaoli, quien no lo tendría en cuenta para la presente temporada.

El ex delantero de Boca Juniors ingresó desde el banco y cambió por completo el destino del partido. Tras dos excelentes jugadas de Konrad de la Fuente, el joven de 19 años proveniente del Barcelona, Benedetto primero puso en ventaja a su equipo a los 79 minutos y luego, en posición de centrodelantero, empujó para el 3-1 final con el tiempo cumplido. Se trató del tercer encuentro de pretemporada (Pipa lleva la misma cantidad de goles) del equipo francés además contó con con el argentino Leonardo Balerdi de titular.

El primer gol del Pipa Benedetto, para el 2-1 parcial.

Desde su llegada al Olympique de Marsella, Benedetto jugó 69 encuentros y marcó 17 goles. Sin embargo, desde la asunción de Jorge Sampaoli en marzo de este año perdió terreno y podría ser transferido. Según indicaron medios franceses, el DT oriundo de Casilda le habría comunicado que no lo tendría en cuenta, por eso analiza otros horizontes.

“Nosotros analizaremos su caso para la próxima temporada. No sé qué decisiones vamos a tomar los jugadores para su futuro. No ha jugado mucho acá con nosotros. Pero estoy seguro de que marcará muchos goles acá o en cualquier equipo”, expresó en abril Sampaoli, quien se decidió por el polaco Arkadiusz Milik (actualmente lesionado) como el nueve titular, y cuando jugó con dos puntas eligió al local Dimitri Payet, cuyo puesto natural es el de extremo por izquierda. El Olympique viene de contratar, además del extremo estadounidense Konrad de la Fuente del Barcelona, al brasileño Gerson del Flamengo y el turco Cengiz Ünder, extremo de la Roma.

Benedetto anota el 3-1 en tiempo de descuento.

El Elche es uno de los clubes que pica en punta para contratarlo. El equipo español, que tiene al empresario argentino Christian Bragarnik como principal accionista, además de que es el representante de Pipa, habría mostrado un serio interés. Benedetto, que también es accionista del grupo inversor que maneja el club de Alicante, podría tener de compañeros al ex Boca Iván Marcone, el ex delantero de River Plate Lucas Boyé, y los ex Estudiantes de La Plata Pablo Piatti y Gido Carrillo.

Vale recordar que el Olympique de Marsella compró la ficha del delantero a mediados del 2019 a cambio de 14 millones de euros y cuenta con contrato hasta mediados del 2023. El elenco francés estaría dispuesto a vender al ex delantero de Boca a cambio de unos 6 millones de euros. Otros de los que se mencionó como interesado fue el San Pablo de Hernán Crespo, pero la idea de Benedetto sería la de continuar en Europa.

SEGUIR LEYENDO: