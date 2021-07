El análisis de Miguel Ángel Russo tras el empate de Boca: “Preocupa porque pudimos resolver el partido y nos metimos muy atrás”

Russo analizó las alternativas de Unión-Boca en Santa Fe (@fotobairesarg)

“Podemos y queremos más cosas. Es importante porque cambiamos todo el equipo, hay chicos que debutaron y se van acomodando a Primera. Algunos vienen de lesiones e inactividad. Me voy conforme con muchas cosas y pensando en mejorar otras”. La primera reflexión de Miguel Ángel Russo tras el 1-1 de Boca ante Unión en Santa Fe por la Fecha 1 de la Liga Profesional expuso el sabor agridulce con el que se quedó tras la acción.

Su equipo cumplió con una muy buena primera parte en la que sacó ventaja gracias al tanto de Agustín Obando pero lentamente se retrasó y, a falta de 10 minutos para el final, el Tatengue igualó después de haber generado varias situaciones de gol: “Perdimos la pelota, Obando terminó con un golpe y estaba siendo muy importante, el rival también exige y obliga y no supimos responderlo. Pensamos mucho en el martes que también es importantísimo”.

Claro, Russo preservó a los once titulares que habían jugado la ida de los octavos de final de la Libertadores ante Atlético Mineiro en la Bombonera el martes pasado, por eso argumentó que el recambio atentó contra las posibilidades de Boca en este cotejo. “¿Si me voy preocupado? Sí, porque tenemos cómo resolverlo por más que el rival te obliga. Nos metimos muy atrás, cosa que no nos gusta” , expresó.

Y cuando le preguntaron si se fue conforme con el empate, dijo: “Son situaciones difíciles, primera fecha del torneo, de visitante, jugamos Copa... Siempre es Boca, hay que asumir la responsabilidad. Me gustó el arranque, es como pretendemos y buscamos, pero hay que sostenerlo permanentemente”.

En Santa Fe se registraron los debuts absolutos de Valentín Barco, lateral izquierdo de 16 años, y Aaron Molinas, talentoso mediocampista derecho de 20. Ambos redondearon una buena actuación pero Russo fue cauto: “Hay que seguir creciendo, seguir progresando. Están muy claros los grandes con ellos, nosotros como cuerpo técnico y todo el club. Es el trabajo que viene de inferiores”.

Ya son 9 los debutantes bajo su gestión y, respecto a eso, el DT comentó: “Tiene que ver con muchas cosas, suben y bajan los niveles, hay que sostenerlos y para eso estamos entre todos”. Se habla de más refuerzos para Boca en este mercado aunque Russo advirtió que está conforme con el actual plantel: “Estamos trabajando fuerte, bien, convencidos de muchas cosas. Importante lo que tenemos en la cabeza y luchar para adelante”.

El próximo martes desde las 19:15 en Belo Horizonte, el elenco dirigido por Miguel tendrá una parada bravísima y trascendental pensando en lo que queda de 2021. El estratega azul y oro tiene apostadas todas sus fichas en esa serie que puede poner a Boca en los cuartos de final contra River o Argentinos Juniors.

SEGUIR LEYENDO: