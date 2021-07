Un jugador de Boca se bajó del partido contra Unión a última hora porque será transferido al exterior

Gonzalo Maroni se marchará a préstamo al Atlas de México (Twitter: @BocaJrsOficial)

Uno de los futbolistas de Boca que viajó a Santa Fe para estar en el partido ante Unión por la primera jornada de la Liga Profesional fue desafectado a última hora luego de que se acordara su salida de la institución. El implicado es Gonzalo Maroni, que en las próximas horas se irá cedido a préstamo al Atlas de México por un año. Así lo definió el Consejo de Fútbol, que lo había catalogado de jugador prescindible para este mercado.

Miguel Ángel Russo tenía pensado darle la titularidad para el choque ante el Tatengue en el estadio 15 de abril, considerando que guardó a la mayoría de los titulares pensando en la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro, cotejo que se llevará a cabo el próximo martes en Belo Horizonte. Sin embargo, por el inminente traspaso al fútbol azteca, lo dejó no solamente afuera del once titular sino también del banco.

La operación por el mediocampista ofensivo de 22 años será con cargo y con opción de compra, aunque no trascendieron las cifras oficiales. En este mercado había sido sondeado por tres equipos argentinos: Lanús (incluso se barajó que fuera a préstamo como parte de pago por la compra de Nicolás Orsini), Racing y Huracán. Finalmente el ex Sampdoria de Italia se inclinó por elegir la propuesta del exterior. Maroni tuvo bastantes chances desde que volvió de su préstamo en Europa pero no terminó de capitalizarlas y perdió consideración del DT en el último tiempo. Confían en que sumando continuidad volverá en una tónica mejor.

Maroni dejará Boca y probará suerte en el fútbol mexicano (REUTERS/Marcelo Pin)

Esta no es la única novedad respecto al mercado de pases azul y oro, ya que en las próximas horas se concretará la compra del peruano Luis Advíncula, que ajusta detalles en España para volar a Buenos Aires, hacerse la revisión médica y firmar su contrato. Boca no se retira del mercado porque continúa en busca de un centrodelantero aunque todavía no hay aproximaciones por ninguno de los nombres en carpeta.

El Brujas de Bélgica hizo una oferta formal por Sebastián Villa: 5 millones de euros (con bonus que podrían convertir la propuesta en 7 millones en total) por el 100% de su ficha. Sin embargo el Consejo de Fútbol desestimó la proposición inicial ya que consideró que está muy por debajo de lo requerido para desprenderse de una de las figuras del plantel y, según manifestó Juan Román Riquelme, el mejor jugador del fútbol argentino.

Una vez que esté determinada la suerte deportiva del Xeneize en la Libertadores seguramente habrá movimientos (llegadas y partidas) y se terminará de delinear el plantel.

SEGUIR LEYENDO: