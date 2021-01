Boca vuelve a entrenarse con dos viejos conocidos: cuándo debutaría y el mercado de pases

Hoy por la mañana el plantel xeneize se reencuentra en Ezeiza (@bocajrsoficial)

Volver a empezar. Así como el Boca de Miguel Ángel Russo inició la pretemporada a principios de 2020 con el ojo puesto en aquel mini torneo de 7 partidos para el que se preparó y finalmente le arrebató a River (Superliga), ahora será el turno de los trabajos de cara al próximo campeonato local, con vistas a la Libertadores 2021. El grupo del vigente campeón de copa nacional se reencontrará esta mañana en el predio que el club posee en Ezeiza para someterse a los estudios correspondientes antes de mover las piernas.

Entre los futbolistas que venían trabajando con el plantel profesional habrá dos viejos conocidos que estarán de vuelta: Cristian Pavón y Agustín Almendra. El cordobés debe resolver su continuidad con la dirigencia, mientras que el juvenil ya está listo para reincorporarse después de varios meses de ausencia injustificada. Russo lo indultó y pretende evaluarlo para considerarlo de cara a los compromisos que vienen.

“Todavía no tuvimos esa charla profunda, se comentan muchas cosas. Queremos analizar la situación y nada más. No es un tema a tocar. Es jugador del club y no tenemos problemas. Tiene contrato por mucho tiempo. Mientras que no haya nada extra, no pasará nada. Está entrenando, el miércoles se integra al plantel de Primera”, advirtió Raúl Cascini, quien dialogó con los medios junto a su compañero de Consejo de Fútbol Marcelo Delgado la semana pasada, cuando le preguntaron por Pavón. Según pudo averiguar Infobae, el representante del jugador le pidió a la directiva azul y oro que estudiaran seriamente cualquier oferta que llegara por él. Por ende, es evidente que vería con buenos ojos cambiar de rumbo.

Fabra, Salvio, Tevez y Soldano: en las últimas semanas se habló del futuro de todos ellos (@bocajrsoficial)

Con Almendra la idea es recuperarlo para que el cuerpo técnico disponga de una alternativa potable en el centro del campo, un sitio en el que no se terminó de afianzar ninguna dupla desde la abrupta salida de Guillermo Pol Fernández. Aunque atención, por la joven promesa sonó en la MLS y también figura en carpeta de San Lorenzo. En principio, Boca se desprendería de él solamente a través de una venta.

Las dos bajas en el inicio de los trabajos serán el Pulpo Diego González, operado de un desplazamiento del peroné izquierdo tras un pelotazo en la final de la Copa Diego Maradona con Banfield, y Ramón Wanchope Ábila, quien tenía programada una intervención de hernia inguinal desde hacía rato (se llevó a cabo el día después del título con el Taladro). Habrá que ver cómo evolucionaron los colombianos Jorman Campuzano (pidió el cambio ante los banfileños al resentirse de su isquiotibial derecho) y Edwin Cardona, quien después de su golazo debió abandonar el campo por un tirón en el aductor derecho.

Los miembros del Consejo de Fútbol xeneize (Jorge Bermúdez fue otro de los que habló) se mostraron muy cautos respecto al mercado de pases y despejaron todo tipo de dudas respecto a la continuidad de los futbolistas que tienen contrato: “Seguirán”. Sin embargo antes de tomarse vacaciones, dos nombres importantes plantearon la posibilidad de cambiar de aire en distintas entrevistas televisivas: Eduardo Salvio, quien anunció que en caso de recibir una oferta potable del exterior posiblemente diga adiós, y Mauro Zárate, quien aseguró que sin el protagonismo que desea no le sirve seguir así en la institución (su contrato expira en junio).

Russo vuelve a disponer de sus dirigidos esta mañana en Ezeiza (@bocajrsoficial)

Uno de los dos arqueros puede llegar a salir en este mercado. A Esteban Andrada siempre lo sedujo la idea de probar suerte en Europa mientras que Agustín Rossi, en caso de continuar el mendocino, optaría por alejarse para sumar minutos en otro equipo.

En cuanto a las posibles incorporaciones, quien más cerca parece estar es Marcos Rojo, que depende de su desvinculación del Manchester United para sumarse a las filas azules y oro. No obstante la zona que la CD boquense y el cuerpo técnico pretenden reforzar es el lateral derecho, teniendo en cuenta que Julio Buffarini se marchará a mitad de año y resta resolver la continuidad de Leonardo Jara (existe la posibilidad de que Marcelo Weigandt retorne de su préstamo en Gimnasia La Plata en junio). El otro puesto en el que Juan Román Riquelme trabaja en silencio es en un centrodelantero de jerarquía.

Boca todavía no tiene fecha tentativa para su estreno por los 32avos de final de Copa Argentina ante Claypole y es por eso que su debut en la temporada 2021 será por el certamen doméstico, que constará de dos zonas de 13 equipos con un interzonal con el clásico rival. El torneo comenzaría el fin de semana del domingo 14 de febrero y todavía restan definirse los grupos y el fixture. El viernes 5 de febrero, en el edificio que la Conmebol tiene en Asunción, se desarrollaría el sorteo de la Libertadores 2021. El Xeneize está clasificado a la fase de grupos y recién verá acción en el mes de abril.

