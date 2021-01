El debate entre Salvio y el Cai Aimar por su falla en el gol ante Santos: “Cometí el error, pero tenía cinco jugadores atrás que quizá podían hacer un poco más”

El debate entre el Cai Aimar y Salvio

Boca intentaba reaccionar en el complemento de la revancha contra Santos por las semifinales de la Copa Libertadores y a los 2 minutos Eduardo Salvio perdió una pelota en mitad de cancha que derivó en el segundo tanto de los brasileños. Ese golpe al mentón prácticamente sentenció la serie. El Toto dialogó sobre el partido y esa jugada en particular, fijando un contrapunto que no fue pasado inadvertido por el Cai Aimar en ESPN.

Una vez que Salvio había reconocido su error, el panelista arremetió contra él: “No, no está. No puede cometer ese tipo de errores. Cuando uno pierde la pelota tiene que hacer todo lo posible para recuperarla. Una cosa es reconocerlo y otra hacerlo”.

SU ERROR ANTE SANTOS QUE DERIVÓ EN EL 0-2

El Toto se hizo cargo de la pérdida de balón que le costó el segundo gol de Santos a Boca pero también criticó al equipo (REUTERS/Agustin Marcarian)

· “Yo me puedo hacer cargo en la acción que pierdo la pelota pero es una jugada en la que tengo a toda la defensa atrás, no era un contragolpe o que dejé mal parado al equipo. Había 5 jugadores atrás”

· “No era un lugar como para arriesgar y más por cómo estábamos jugando, que el equipo no estaba al 100% metido en el partido. Se dio así, cuando terminó en gol me quise morir. Muchas veces uno la pierde y está Capaldo, Campuzano o los defensores que te terminan salvando”

· “Cuando vi que terminaba en gol me quería morir. Pero sé que durante el partido un jugador en mi posición no va a perder una sola pelota, va a perder 10. Tengo que ir al uno contra uno y pasar en dos o tres para generar peligro. Si no lo intento yo, tienen que meter un volante de contención. Yo prefiero arriesgar”

· “En mi trabajo individual tenía que hacer el esfuerzo y volver, cambiar el chip. Ahora creo que el equipo tiene que estar preparado para cuando alguien pierde la pelota. Quizás los que estaban atrás podrían haber hecho algo más pero yo asumo mi error”

· “No fue un gran partido mío ni del equipo. Todos en general no hicimos un gran partido y era para lamentarse porque la ilusión era muy grande, pero no estuvimos a la altura de lo que era una semifinal”

EL DOLOR POR LA ELIMINACIÓN Y NO PODER LEVANTAR LA SÉPTIMA

Boca no dio la talla en Brasil y fue eliminado de la Copa (REUTERS/Sebastiao Moreira)

· “La ilusión era muy grande, no estuvimos a la altura de lo que era una semifinal”

· “No fue el partido que esperábamos nosotros, no salimos bien. Nos dimos cuenta en la primera jugada en la que pegaron un tiro en el palo ellos. En la charla hablamos de salir de la mejor manera y no pudimos salir como con Racing en la Bombonera. Entrás frío, desconectado y en el partido ya es tarde, se hace difícil entrar”

· “No competimos en la semifinal y más que nada dolió por eso, por la forma en que acabamos la Copa. Si la imagen y la actitud hubiera sido otra, iba a doler, pero no iba a ser de la misma manera”

· “Últimamente no mostramos un gran juego como equipo. Correr, corremos, los números que nos pasan son muy buenos pero hay formas de correr. Y podés correr al pedo. Hay veces que no tenés que correr en la cancha, tenés que pensar. Fueron muchas cosas las que hicimos mal”

· “Estábamos muy confiados para esta Copa, creíamos que podía ser nuestro año. Teníamos todo para ganarla. Nos agarró en un muy mal momento, veníamos mostrando partidos muy flojos. Si el equipo estaba en los niveles que tuvo a principio de temporada estoy seguro de que el partido iba a ser otro”

· “River terminó quedando eliminado pero dando la imagen de lo que es River en los últimos años, con su juego, su forma. A nosotros nos pasó todo al revés. Terminamos dando esa imagen del peor Boca”

LOS MOMENTOS POSTERIORES A LA ELIMINACIÓN

· “Solamente hablamos con Miguel después del partido con Santos. Yo no estuve en el vestuario porque salí tarde del control antidoping y llegué justo al aeropuerto”

· “Después de perder nadie habló con nadie, no decíamos una sola palabra”

SU FUTURO COMO JUGADOR

El Toto Salvio confirmó que analizará ofertas para irse al exterior (REUTERS/Marcelo Endelli)

· “Si viene algo mejor, lo voy a analizar con mi representante. Y si es mejor para mí, me voy a ir por la situación del país. Mi idea el día de mañana es vivir en Madrid. Por eso no digo que me voy a quedar al 100% en el club”

· “Estoy bien acá, estoy feliz. Me voy a presentar a la pretemporada y después analizaremos con mi representante lo que hay. Mis temas personales están mucho mejor y tengo a mis padres bien de salud. Si me quedo, estaré al 100% con la cabeza metida en Boca”

· “Lo económico influye seguro. Estaré ganando la mitad de lo que ganaba en Benfica, donde haría la diferencia. Ahora en felicidad y fútbol no hay comparación. Y más por lo que uno vive jugando en Boca. Benfica es muy popular en Portugal pero lo que uno vive en Boca es difícil de igualarlo en otro lado. Por eso no digo que me voy a ir ni que me voy a quedar”

· “Mi papá me dice ‘no pienses en irte, eh; por lo menos ganá la Copa’ Mi papá y mi mamá no quieren que me vaya, esta la familia de mi mujer, mis hijos no se quieren ir porque tienen sus amigos, primos. Son muchas cosas para analizar. No pienso solo en mí, miro a ellos también”

EL RECLAMO DE TEVEZ POR SU PÉRDIDA

Seguimiento de Carlos Tevez vs santos

“No es la primera vez que me cagan a pedos por perder una pelota. Luisao me pegaba unos gritos en Benfica terribles. Con Carlitos fue lo mismo, tengo muy buena relación con él, lo tomo como una cosa del partido”

“Yo no soy tanto de putear o hacer ademanes si no me dan la pelota pero son cosas de cada uno, él tiene su manera de ser dentro de la cancha y hay que sumarle la situación del partido, la forma en que se dio la jugada y todo. No me gusta que me caguen a puteadas pero no lo tomo a mal”

LA RELACIÓN DEL PLANTEL CON EL CONSEJO DE FÚTBOL

Riquelme (vicepresidente segundo), Battaglia (DT de la Reserva), Cascini y Delgado (miembros del Consejo de Fútbol al igual que Bermúdez)

· “Estamos en el día a día con Raúl (Cascini), el Chelo (Delgado) y Jorge (Bermúdez). Quizás con Raúl y el Chelo hablamos más. No es que estamos todos los días juntos juntos con ellos. No estamos todo el tiempo con gran conexión. Nos hablan cuando creen que es el momento”

· “Hay gente que lo maneja diferente, pero no tengo nada contra eso. Cuando tengo que hablar cosas con Raúl o alguno del Consejo, ellos están siempre. No es que no los voy a encontrar. Y cuando ellos me tienen que venir a decir algo, también”

· “A Román me lo crucé en la cancha, me dio un abrazo y me dijo que si necesitaba que lo llamara a la madrugada por mi problema personal, lo hiciera. Esas son cosas para valorar”

LOS PROBLEMAS PERSONALES QUE AFRONTÓ EN EL ÚLTIMO TIEMPO

¿Serán los últimos días de Salvio en Boca? (Adrián Escandar)

· “Todo el mundo tiene problemas, no voy a decir que jugué mal por eso. Yo trato de hacer lo que hago siempre, descansar, cuidarme como hago antes de los partidos. Después a veces te va bien o te va mal”

· “Yo no cambio aunque tenga problemas. Hubo un año en Benfica en que me dijeron que mi papá tenía cáncer, jugué un clásico y no me fue mal. Después del partido estaba destrozado por la noticia. Ahora me pasó esto y me tocó estar así, en este nivel”

· “A veces pareció que estaba desconectado del equipo o algo. Pero me entrenaba bien, me cuido, descanso, en los entrenamientos doy todo. Me cuido mucho con las comidas. Esas cosas no als cambio y me tocó justo estar en estos partidos que venía en un nivel que no mostré a principio de temporada. Me costó y esta vez sí sentí el problema este”





SEGUÍ LEYENDO :

Uno por uno, quién se queda y quién puede irse en Boca de cara al próximo torneo y Copa Libertadores

Operaron a Wanchope Ábila y Pulpo González después de la consagración de Boca en la Copa Diego Maradona

El descargo de Izquierdoz luego del título de Boca: “Me podrás decir que soy un burro, pero que me digas que no entrego todo, es el peor insulto”

Boca sumó la estrella 70 y además alcanzó a River como el más ganador a nivel local: así domina la tabla histórica de títulos