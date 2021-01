Cumbre entre Rodolfo D’Onofrio y Jorge Ameal: de qué hablaron los presidentes de River y de Boca

Ameal y Donofrio hablaron en Puerto Madero

No se habló del mercado de pases ni de la economía de los clubes. Tampoco hubo chicanas por las formas de las respectivas eliminaciones de los equipos en las semifinales de la Copa Libertadores ni el título en juego por la Copa Diego Maradona. Rodolfo D’Onofrio y Jorge Ameal se reunieron en un conocido restaurante del barrio de Puerto Madero para promover una campaña en el futuro inmediato: seguir combatiendo al coronavirus y concientizar a la población sobre la importancia de la vacunación para que el público vuelva a las canchas.

“Vamos a jugar contra el tema del COVID, el partido que tenemos que jugar todos los argentinos; que todo el mundo se cuide”, vociferó Ameal, que contó con el apoyo inmediato de D’Onofrio: “Boca y River son quienes de alguna manera podemos contribuir a que se tome conciencia de los cuidados de los argentinos. Este partido lo jugamos juntos”.

Los presidentes de los dos clubes más populares de Argentina se sentaron en la mesa con Pepe Albistur, hombre de confianza del presidente de la Nación, Alberto Fernández, para debatir cuestiones referidas a la lucha contra el contagio del COVID-19 y la posibilidad de que progresivamente los hinchas vuelvan a los estadios.

En el otro aspecto que coincidieron los popes millonario y xeneize fue en la confección de los torneos de Primera División. Ameal aclaró que no les llegó el borrador con el formato del próximo certamen pero ambos reclamaron lo mismo: que se reinstauren los descensos para mejorar la calidad del producto.

“Queremos campeonatos largos con descensos. ¿No pasó esto? Bueno, tenemos que tener un proyecto superador. Queremos fútbol en serio, no pasa por si hay clásicos o no”, mencionó Ameal, previo a la sentencia de D’Onofrio. “No estamos de acuerdo con que no haya descensos. Necesitamos que el fútbol vaya para arriba, no para abajo. Nostros decimos las cosas como son. No puede haber un torneo de 28 equipos, queremos que el fútbol argentino sea atractivo”, remarcó el mandatario riverplatense.

Y se despachó: “No es una muerte descender; si te toca, descendés y después verás cómo volver. Si no, hagamos un campeonato de 70 equipos en el que todos sean felices y que no vaya nadie a la cancha”.

OTRAS FRASES DE JORGE AMEAL

· “El problema no es económico, pero es fundamental el cariño y lo que siente la gente. Sin público es otro fútbol, queremos el fútbol del sentimiento y la gente”

· “Hoy la pelea es lograr que la gente se vacune. Es el campeonato que tenemos que jugar todos”

· “Nos convoca el fútbol, el país y las necesidades que tenemos todos. Con Rodolfo igualmente hablamos una vez por semana”

OTRAS FRASES DE RODOLFO D’ONOFRIO

· “La pandemia nos alejó un poco y cada uno tuvo que respetar las normas y reglas que había. No es que es habitué que nos encontremos a principio de año. Igual estamos en contacto por zoom y hablamos”

· “Las canchas van a volver a estar llenas cuando todos estemos vacunados y tengamos una vida como la que supimos tener”

· “River y Boca son las dos locomotoras del fútbol. Están los demás clubes y hay que ser solidarios con ellos pero sería tonto no darnos cuenta de que son los que mayor expectativa generan”

