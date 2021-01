El Consejo de Fútbol de Boca rompió el silencio: la eliminación de la Libertadores y los jugadores que pueden llegar e irse

Marcelo Delgado y Raúl Cascini hablaron de la actualidad de Boca

Son tiempos de tranquilidad para el plantel de Boca. Los dirigidos por Miguel Ángel Russo disfrutan de unos días de vacaciones tras haber obtenido la Copa Maradona. Sin embargo, la dirigencia del club Xeneize no descansa. Por estos días, los integrantes del Consejo de Fútbol trabajan para cerrar todos los detalles y asegurar los nombres de quiénes defenderán la camiseta Azul y Oro en el próximo torneo.

Más allá de la danza de nombres, hay un hecho que aún resuena en la entidad de la ribera y es la dura eliminación sufrida a manos de Santos de Brasil en las semifinales de la Copa Libertadores. “De la derrota se aprende, se aprende más por el dolor o porque rápidamente pensás lo que hiciste mal”, sostuvo Raúl Cascini, uno de los ex futbolistas que trabajan junto a Juan Román Riquelme en el Consejo. Sobre aquel trago amargo, el Mosquito agregó en diálogo con el programa partidario Cadena Xeneize: “Lo que mas dolió del partido con Santos fue la derrota, no las formas. Vimos que los chicos intentaban, era uno de esos días en que no te sale nada”. En tanto que Marcelo Delgado, otro de los integrantes del área, aseguró que en Boca “no estamos desesperados por ganar la Copa (Libertadores), la vamos a competir como la tenés que competir”.

En cuanto a la futura conformación del plantel, el Chelo desmintió que hayan declarado prescindibles a Frank Fabra, Franco Soldano y Jorman Campuzano. En cuanto a Mauro Zárate y sus recientes declaraciones a raíz de sus ganas de sumar minutos, consideró que “eso es cuestión del entrenador”. En ese sentido, tanto Delgado como Cascini destacaron el buen diálogo que tienen con Russo y su cuerpo técnico.

Desde el Consejo de Fútbol se refirieron a la situación de Mauro Zárate (REUTERS/Marcelo Endelli)

“No me genera nada que el periodismo diga que Boca no es el mejor equipo. A la raza del fútbol nos han enseñado que el campeón es indiscutible: Boca es el mejor del país y punto”, sentenció el Mosquito, quien también recalcó que “no estamos desesperados ni saldremos como locos a buscar jugadores”.

En cuanto al presunto interés por el lateral de Talleres de Córdoba Nahuel Tenaglia, Delgado aseguró que “no hay nada” y, consultado sobre si saldrán a buscar un centrodelantero, fue tajante: “Tenemos a Wanchope (Ábila), Soldano, Tevez y Zárate. Tenemos cuatro delanteros, jugadores a los que se les venció el contrato y Miguel nos pidió que continúen (les renovaron en mitad de 2020). Si mas adelante el DT nos comunica que necesita a tal jugador en tal puesto nosotros lo vamos a evaluar”.

Las situaciones de los jugadores del plantel:

Guillermo Pol Fernández: “No nos desilusiono. Con Pol somos medio familiares porque mi sobrina esta de novia con su hermano y esta embarazada. No lo sentimos como una traición, tampoco desilusión. son cosas que hablamos con él, se le hizo una oferta a él y a su papá, no aceptaron y fueron decisiones de él” (Delgado).

“Nosotros respetamos su decisión, consideramos que no nos apresuramos porque sabemos internamente cómo fue. Las únicas palabras reales son las nuestras en las redes del club. Nos manifestaron que no iba a continuar por la inestabilidad del país y respetamos lo que quieran hacer. Tenemos a Jara, puede volver Weigandt en junio, estamos tranquilos y analizando situaciones nada mas”. (Cascini).

Pol Fernández no seguirá en Boca

Julio Buffarini: “Se le hizo una propuesta, queremos disfrutarlo hasta el ultimo día de su contrato, son dos casos diferentes con el de Pol” (Delgado)

Cristian Pavón: “Todavía no tuvimos esa charla profunda, se comentan muchas cosas. Queremos analizar la situación y nada más. No es un tema a tocar. Es jugador del club y no tenemos problemas. Tiene contrato por mucho tiempo. Mientras que no haya nada extra, no pasara nada. Está entrenando, el miércoles se integra al plantel de primera” (Cascini).

Agustín Almendra: “Está entrenando y el miércoles se reintegra al plantel de primera con Miguel. Tuvimos una charla como correspondía. Hoy esta mucho mejor, consciente, esperemos que retome las actividades con Miguel y él decidirá qué hará”

SEGUÍ LEYENDO:

¿Otro guiño a Boca? El tatuaje en homenaje a Maradona que se hizo Marcos Rojo

Boca busca lateral derecho y se reinstaló el nombre de un ex futbolista de la Selección

El ex Boca Diego Perotti tiene “una lesión que nunca antes sufrió un deportista”: aseguran que existen sólo ocho casos en el mundo