Mauro Zárate abrió la puerta de salida: “Estando así no me sirve seguir en Boca”

Mauro Zárate: "Estando así no me sirve seguir en Boca"

Terminó la competencia y se definirá el futuro de varios futbolistas de Boca. En este momento el plantel goza de licencia hasta la próxima semana, cuando se reencuentren en Ezeiza para comenzar una corta pretemporada antes de retomar la actividad oficial. Mauro Zárate fue contundente y abrió la puerta de salida en una entrevista con TyC Sports.

“¿Si me sirve seguir así en Boca? No, lo sabemos todos, no hay que esconder esa respuesta. En su momento decidí quedarme por lo que hablé con Miguel, después no terminé siendo lo importante que quería ser. Jugando la Copa o los partidos importantes de la Copa. Pero eso se hablará en estos días con Miguel y con el Consejo. Sin discutir, no estoy para discutir ni apurar ni nada de eso”, fue la terminante apreciación del ex Vélez.

El atacante de 33 años tiene vínculo en el Xeneize hasta junio de este año y en las últimas semanas fue vinculado a Olimpia de Paraguay. “Hablaremos tranquilos, veremos que es lo mejor para el club y para mí y llegaremos a un acuerdo sin ningún problema”.

Más tarde Zárate reveló que Russo le había pedido buenas actuaciones para tomar la decisión de que jugara en la Libertadores: “No me tocó casi nunca pero siempre estuve ahí esperando que me den la chance. No llegó y no pudimos tampoco pasar en la semi con Santos, así que lo de la Copa Maradona fue una sonrisa que tuvimos, un torneo que teníamos que ganar, aunque no tapa al 100% lo que pasó en la Libertadores”.

Mauro tiene las horas contadas en Boca (REUTERS/Marcelo Endelli)

La semana próxima los jugadores retomarán los entrenamientos y será tiempo de sentarse a evaluar los caminos para seguir o salir en Boca. “Llegará el momento de hablar con Miguel o el Consejo. Obviamente yo quiero ser importante en el equipo, no se va a esquivar el tema”, reconoció. Y aclaró que su relación con el entrenador seguirá siendo buena más allá de que le toque marcharse.

Por otra parte, MZ19 aseguró que la relación del plantel con el Consejo de Fútbol es normal: “Nos piden que no hagamos boludeces en las redes y ser profesionales al máximo, más que nada. Aparecen cuando tienen que aparecer, charlan cuando tienen que charlar, no más que eso”.

La falta de minutos y las lesiones que lo perjudicaron fueron dos elementos negativos en su balance. “Si yo agarro la pelota, encaro, desequilibro y meto goles, voy a jugar. Pero hay otros jugadores que no lo pudieron hacer y tuvieron más oportunidades. Hay que aceptarlo. Cuando no me sale lo que quise hacer, soy de quedarme callado y exigirme”, acotó Mauro, quien respaldó el trabajo de Franco Soldano, desmintió tener mala relación con Wanchope Ábila pese a su encontronazo en pleno Superclásico e ironizó sobre River: “Los dos terminamos con ganas de ganar la Libertadores y nosotros nos dimos el gusto de ganar la Copa Maradona. Nosotros la ganamos y ellos no, ¿cómo va a ser igual el año de uno y otro?”.

