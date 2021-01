Bermúdez habló de su relación con Tevez y apuntó contra River: “Llegamos al nivel de competirles de tú a tú”

Bermúdez habló de sus viejas discrepancias con Carlos Tevez

En la misma sintonía que sus colegas del Consejo de Fútbol de Boca que habían dialogado en primer turno (Raúl Cascini y Marcelo Delgado), Jorge Bermúdez también alzó la voz y realizó una especie de balance público con la competencia terminada. La eliminación contra Santos, el mercado de pases, la vieja rencilla con Carlos Tevez y las diferencias entre el equipo de Miguel Ángel Russo y River, algunos de los temas trascendentes en la nota con Mundo Boca.

El Patrón aseguró no arrepentirse de ninguno de sus dichos respecto a Tevez: “No tengo diferencias con él en ningún criterio personal ni particular. Estoy en el Consejo de Fútbol para defender a la institución y hacer las cosas con claridad. Estoy feliz con él porque nos representa a todos”. Y añadió: “Cuando dijeron que para muchos era un ex jugador, salimos nosotros en una entrevista y fue un escándalo. Teníamos la obligación de defender nuestras posiciones y con mucho respeto. Queremos que juegue hasta el último partido en Boca”.

Lo cierto es que lo que le había molestado al capitán xeneize no solamente fue que Bermúdez y Cascini se refirieran a él como “ex jugador” sino que el colombiano fue muy duro con otros temas, hasta cuestionando al ídolo de oportunismo político. En esta ocasión no hizo mención a esos dichos.

Bermúdez sacó a relucir los dos títulos que Boca ganó en el último año (REUTERS/Marcelo Endelli)

Por otro lado, el ex defensor central trazó un paralelismo con el River de Marcelo Gallardo, que prevalece desde hace años pero no sumó títulos en 2020: “Cuando llegamos nosotros daban como campeón a River y no fue así. El equipo que llegó a la final fue Boca y no el que todos mencionan. Dolió lo de Santos pero reconozcamos lo que se ha hecho pese a las dificultades”. Y completó: “Si (a River) lo comparan con el equipo que ganaba todo antes que llegáramos, es porque llegamos al nivel de competirles de tú a tú. Hoy estamos hablando de por qué no se ganó la Libertadores, pero no estamos hablando de que Boca ganó los dos títulos. Entonces, ¿qué dirán los otros equipos que perdieron la final en el último partido? ¿Ellos son los buenos y Boca hace mal las cosas?”.

LA ELIMINACIÓN CONTRA SANTOS DE LA LIBERTADORES

Boca no tuvo falta de entrega en la semi contra Santos, según la lectura del Patrón Bermúdez (REUTERS/Andre Penner)

· “No creo que ninguno de nuestros jugadores no haya entendido lo que se jugaba, que hayan querido jugar mal o que creyeran que se iba a dar de esa manera. Hay malas presentaciones y Boca compitió hasta donde pudo”

· “Dolió en el Consejo de Fútbol la eliminación pero no para salir a culpar a nadie. Asumimos las cosas cuando no se dan con gallardía y esperamos la próxima Copa competir con más facilidad y nivel para llegar donde queremos llegar”

· “Lógicamente nuestra aspiración es competir en el máximo nivel en la Copa y ganarla. Se dará cuando se tenga que dar y esperamos que sea pronto”

· “Sabíamos que iba a ser muy difícil competir con los brasileros, no solo económicamente. Brasil paró solo 15 días y el fútbol argentino dejó de competir mucho tiempo. Eso se paga. Le tocó a Boca”

· “Tenemos el sueño del hincha metido en el corazón y la garganta. Sabemos que es un sueño, pero vamos a ganar la Copa cuando realmente convenga y cuando Dios la tenga para nosotros”

LAS SITUACIONES DE POL FERNÁNDEZ Y BUFFARINI

Pol Fernández se marchó de Boca en conflicto con el Consejo de Fútbol

· “Pol fue muy importante como lo vienen siendo Campuzano, Capaldo y el Pulpo González. Mostró su valía. Pero cuando tenía todo para su continuidad con nosotros, apareció que el jugador dijo no. Dijo que no iba a continuar y le dimos la oportunidad a otro jugadoar que cree que Boca es lo máximo”

· “Con Buffarini estamos felices y le ofrecimos dos mejoras de contrato. En mi carrera, nunca un dirigente me vino a ofrecer una mejora de contrato. Tiene otra aspiración, cree que el país es peligroso, cree que merece otra cosa y no podemos hacer nada”

· “Todo esto no nos hace enemigos de Buffarini, Pol Fernández o Almendra. Tratamos de gestionar de la mejor manera, para y por el club, sin otros intereses. El club está feliz con la permanencia de los laterales que están. Salieron campeones del fútbol argentino y trataremos de mantener al máximo nuestro plantel”

LA RELACIÓN CON EL PLANTEL Y EL MERCADO

Bermúdez también se refirió a la relación del Consejo de Fútbol con el plantel (@bocajrsoficial)

· “Desde el Consejo de Fútbol acompañamos a los jugadores. Yo creo que ellos ponen todo lo que tienen en el momento justo. No hay reproche para ninguno. Como Consejo tenemos trato respetuoso con todos los jugadores y el cuerpo técnico. no tuvimos ningún inconveniente personal y profesional con ninguno”

· “Cuidamos al club mucho más de lo que fuera nuestro propio bolsillo. Inventan que si no hubo arreglo, hay peleas. Inventan porque quieren que el hincha se ponga nervioso. Hay mucha caballerosidad en el trato con los jugadores. Inventan tantas cosas que uno se queda pasmado”

· “Tengo para decirles a los hinchas de Boca y a la opinión pública que los jugadores que están en Boca continuarán con su contrato. El club no tiene necesidad de vender. Estamos felices por tenerlos en nuestro plantel. Son bicampeones y da orgullo”

· “Creemos que a Boca deben seguir llegando jugadores con ambición, humildad, compromiso, que vean a Boca como lo máximo, no como un puente, a mostrarse a ver si me voy. No es fácil detectar inteligencia y una posibilidad real de contratación en una realidad económica como la argentina”

