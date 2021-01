¿Espera un llamado? Pol Fernández suena en Racing, River y un nuevo destino tras su salida de Boca

El 11 de noviembre de 2020 Boca publicó un comunicado oficial que generó sorpresa: informó que Guillermo Fernández, considerado titular en el equipo de Miguel Ángel Russo, no iba a continuar en la institución una vez expirado el préstamo que vencía el 31 de diciembre. Tras eso, la directiva y cuerpo técnico decidió prescindir de sus servicios para la competencia local e internacional. Así es que Pol se entrenó con el plantel pero no volvió a jugar y llegado el 2021 se volvió a México para cumplir con sus obligaciones en Cruz Azul.

A mediados de diciembre, el mediocampista de 29 años aclaró en las redes sociales: “Una vez finalizado mi contrato con Boca no voy a continuar mi carrera en el país. Cruz Azul es dueño de mi pase, por lo tanto, una vez que finalice mi contrato voy a regresar a México para poder resolver mi futuro”. Y eso hizo Fernández, quien en las últimas horas compartió una historia en su cuenta de Instagram donde se mostró enfocado en los objetivos con el cuadro azteca.

El entrenador de la Máquina Cementera Juan Reynoso pidió contar con sus servicios aunque un directivo de la entidad mexicana habló en las últimas horas y sembró un interrogante por el futuro del ex Boca. “Pol Fernández regresó al país y está siendo considerado por el técnico para continunar. Si no hay ningún cambio para ambas partes, continuará en el equipo”, advirtió Jaime Ordiales, director deportivo de Cruz Azul, en diálogo con el programa radial Cómo te va. Por otra parte, el directivo de la institución del DF reveló: “Nosotros habíamos arreglado con Riquelme la extensión del préstamo con compra obligatoria de Pol Fernández y luego el jugador no quiso firmar y decidió no quedarse en Boca. No sé qué pasó”.

Guillermo Fernández compartió una historia en Instagram con la cabeza puesta en Cruz Azul

En principio, el ex Godoy Cruz de Mendoza y Rosario Central anticipó que no seguiría jugando en Argentina, aunque Ordiales mencionó que “con Pol hablamos sobre la posibilidad de Racing y dejamos abierta esa puerta; si Racing viene con las condiciones que arreglamos con Boca, sí tiene posibilidades de quedarse con él”. Al hoy, el volante se halla en México y piensa en el próximo compromiso del Cruz Azul por la tercera fecha de la Liga MX, a disputarse el próximo martes 26/1 contra Pachuca.

Sin embargo, en Núñez los rumores son cada vez más fuertes: ¿River presentará una propuesta formal para quedarse con los servicios del futbolista surgido en Boca y de último paso por la Ribera? Fueron varios los medios que cubren el día a día del Millonario que aseguraron que esa posibilidad es real. Sin embargo, todavía no hubo tratativas oficiales.

En la jornada de ayer los miembros del Consejo de Fútbol xeneize Raúl Cascini, Marcelo Delgado y Jorge Bermúdez rompieron el silencio y, entre otras cuesiones, abordaron la abrupta salida de Fernández. “¿Si nos desilusionó? No. No lo sentimos como una traición ni desilusión. Son cosas que hablamos con él, se le hizo una oferta a él y su papá (representante), no aceptaron y se fue”, manifestó el Chelo, que confesó que su sobrina está de novia y espera un hijo del hermano de Pol Fernández.

En las últimas horas el Consejo de Fútbol habló de la salida de Pol de Boca (Foto: Boca Juniros)

Cascini opinó: “Nosotros respetamos su decisión, consideramos que no nos apresuramos porque sabemos internamente cómo fue”. Y el Patrón remató: “Pol fue muy importante como lo vienen siendo Campuzano, Capaldo y el Pulpo González. Mostró su valía. Pero cuando tenía todo para su continuidad con nosotros, apareció que el jugador dijo no. Dijo que no iba a continuar y le dimos la oportunidad a otro jugador que cree que Boca es lo máximo”.

En el horizonte apareció otro destino como probable futuro para Fernández: “Ha quedado a la espera de la opción de Racing junto a otra de la MLS”, fueron las palabras del dirigente de Cruz Azul. Entonces es probable que vuelva a armar las valijas y ascienda aún más en el mapa.

