Nicaragua

El régimen de Nicaragua reafirma su respaldo a Vladímir Putin por el Día de Rusia

En una carta divulgada públicamente, los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo enviaron felicitaciones al líder del Kremlin y ratificaron la cooperación bilateral, con un llamado a avanzar hacia un orden multipolar

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En una carta oficial, los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo enviaron sus felicitaciones a Putin por el Día de Rusia, subrayando el compromiso de Managua con la cooperación bilateral y el respeto mutuo entre ambas naciones. FOTO DE ARCHIVO EFE/Cesar Pérez/Presidencia de Nicaragua/SOLO USO EDITORIAL
En una carta oficial, los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo enviaron sus felicitaciones a Putin por el Día de Rusia, subrayando el compromiso de Managua con la cooperación bilateral y el respeto mutuo entre ambas naciones. FOTO DE ARCHIVO EFE/Cesar Pérez/Presidencia de Nicaragua/SOLO USO EDITORIAL

El régimen de Nicaragua reafirmó su respaldo a Rusia y a la figura de Vladímir Putin en el marco de una fecha conmemorativa para el país euroasiático, consolidando así una alianza política y diplomática que ha generado tensiones en la región y con potencias occidentales.

En una carta oficial, los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo enviaron sus felicitaciones a Putin por el Día de Rusia, subrayando el compromiso de Managua con la cooperación bilateral y el respeto mutuo entre ambas naciones.

El mensaje, divulgado públicamente, destacó la “invariable voluntad” de Nicaragua de fortalecer los lazos de hermandad y solidaridad con Moscú.

En el texto, Ortega y Murillo expresaron que acompañan “con alegría” al pueblo ruso en la celebración del aniversario que recuerda la proclamación de la soberanía nacional de Rusia.

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Añadieron que comparten con ese país “los principios sagrados de dignidad, soberanía y la construcción de un mundo multipolar más justo”.

La relación entre Rusia y Nicaragua

La postura de Nicaragua se ha mantenido alineada con los intereses rusos en el escenario internacional, incluso en situaciones controvertidas. En julio de 2025, el régimen sandinista manifestó su confianza en una victoria de Rusia en la guerra con Ucrania y reconoció como parte del territorio ruso a las regiones de Donetsk, Jersón, Lugansk y Zaporiyia.

El respaldo de Managua a Moscú propició la ruptura de relaciones diplomáticas con Ucrania, que denunció el reconocimiento nicaragüense de la soberanía rusa sobre territorios ocupados, incluyendo Crimea.

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El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega (d), y su vicepresidenta, Rosario Murillo (i), en una fotografía de archivo. EFE/Jorge Torres
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega (d), y su vicepresidenta, Rosario Murillo (i), en una fotografía de archivo. EFE/Jorge Torres

Esta decisión profundizó el aislamiento internacional de Nicaragua y consolidó su vínculo con el Kremlin.

El dictador Daniel Ortega, quien suma casi dos décadas en el poder, es considerado el aliado más cercano de Putin en Centroamérica. El vínculo entre ambos países tiene raíces históricas: durante el primer gobierno sandinista, Rusia proveyó de armamento soviético al ejército nicaragüense.

Daniel Ortega reforzó los lazos de Nicaragua con Rusia a través de acuerdos y decisiones que ampliaron la cooperación militar y la presencia de fuerzas rusas en el país, en una relación que distintos medios describen como la más estrecha de Vladimir Putin en Centroamérica.

En junio de 2022, la Asamblea Nacional de Nicaragua autorizó el ingreso de tropas, naves y aeronaves de las Fuerzas Armadas de Rusia para operar contra el delito en el Caribe y el Pacífico nicaragüense, según Infobae.

La proyección regional de ese vínculo quedó explicitada en diciembre de 2023, cuando Laureano Ortega Murillo, asesor presidencial e hijo del mandatario, dijo que Nicaragua debe ser considerada “la plataforma regional de Rusia en todos los campos”, de acuerdo con PanAm Post.

La cooperación también incluye un pacto formal: en octubre de 2025, Managua y Moscú firmaron un acuerdo intergubernamental para fortalecer la cooperación militar a largo plazo, con intercambio de información y coordinación en seguridad regional, según El Debate.

En el plano logístico, Rusia financió y construyó infraestructura militar en Nicaragua, incluida la entrega de aviones AN-26 al Ejército nicaragüense, informó CentroAmerica360.

El acercamiento ha despertado alertas fuera de la región: Estados Unidos observa el incremento de la influencia rusa en Centroamérica como un riesgo para la seguridad regional, según La Prensa Nicaragua.

El día de Rusia

El Día de Rusia, celebrado el 12 de junio, representa para Moscú la reafirmación de su soberanía nacional. El mensaje de solidaridad enviado por Managua, según lo expresado por sus máximas autoridades, subraya el deseo de avanzar juntos “librando las batallas por la paz y un futuro próspero para nuestros pueblos”.

Caricatura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en el centro, sobre un mapa de Nicaragua. Detrás, banderas y símbolos de Rusia, China, Irán y Belarús.
Caricatura política que representa a Daniel Ortega y Rosario Murillo de pie sobre un mapa de Nicaragua, flanqueados por banderas y símbolos de Rusia, China, Irán y Belarús, ilustrando sus alianzas internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre Nicaragua y Rusia, marcada por la cooperación militar y política, sigue siendo un punto de atención en el mapa geopolítico latinoamericano.

El gobierno sandinista sostiene que la construcción de un mundo multipolar es el camino para garantizar la dignidad y la autodeterminación de los pueblos.

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