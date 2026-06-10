Economía

La mano derecha de Peter Thiel también vino a la Argentina y habló sobre la IA: “Si esto rompe el capitalismo, que lo rompa”

La agenda política y tecnológica local muestra señales de transformación y debate por la llegada de referentes internacionales del sector privado y la innovación

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La advertencia de Eric Weinstein sobre el futuro de la humanidad inquieta a la ciencia y la tecnología
Eric Weinstein dialogó con Santiago Siri sobre los riesgos y oportunidades de la inteligencia artificial en la economía global (Captura de pantalla/The Diary Of A CEO)

La presencia de Eric Weinstein en Buenos Aires activó una serie de reacciones en los círculos de la tecnología, la política y la economía. El matemático y empresario estadounidense, conocido por su rol como director gerente de Thiel Capital, compartió impresiones sobre el desarrollo de la inteligencia artificial y la situación del país en una entrevista exclusiva con Santiago Siri.

Durante su estadía en la capital argentina, Weinstein recorrió espacios emblemáticos como el tradicional Bar La Poesía, en el barrio de San Telmo. Su visita no pasó inadvertida entre quienes siguen de cerca la llegada de figuras del ecosistema tecnológico liberal internacional, especialmente por el vínculo estrecho que mantiene con Peter Thiel, fundador de PayPal y uno de los inversores más influyentes de Silicon Valley.

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En la conversación con Siri, que será publicada en las próximas horas por el portal Filonews, Weinstein abordó el impacto que la inteligencia artificial genera en las estructuras económicas y sociales. Expresó una postura contundente sobre el futuro del capitalismo y el avance tecnológico. “Si la inteligencia artificial rompe el capitalismo, que lo rompa”, afirmó, desafiando las visiones más conservadoras que buscan preservar el orden económico tradicional frente a la irrupción de nuevas tecnologías.

El analista Eric Weinstein es entrevistado en Argentina. Durante la interacción, se discuten temas como la política argentina, la figura de Javier Milei, el impacto de la inteligencia artificial y el estado de la física teórica.

El matemático definió a la inteligencia artificial como una fuerza que puede alterar el equilibrio de poder y riqueza a nivel global. Sostuvo que, en la actualidad, la humanidad está en una situación vulnerable frente a los desarrollos tecnológicos. “La humanidad se agacha a recoger el jabón en la prisión de la IA”, sentenció, utilizando una metáfora para ilustrar la percepción de riesgo y dependencia que, según él, caracteriza la relación entre las personas y el desarrollo de sistemas autónomos de decisión.

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Weinstein también se refirió a la concentración de poder en torno a la inteligencia artificial. “Sam no es dueño de esto. Elon no es dueño de esto”, manifestó en alusión a Sam Altman y Elon Musk, dos de los empresarios más citados cuando se habla de liderazgo en tecnología e innovación. Para Weinstein, la apropiación de la inteligencia artificial no depende solamente de la capacidad financiera o empresarial, sino de la comprensión profunda de los riesgos y desafíos que representa.

El vínculo de Weinstein con Peter Thiel no es circunstancial. Desde su posición en Thiel Capital, Weinstein participa de manera directa en la evaluación y el seguimiento de proyectos tecnológicos, científicos y de negocios que definen la agenda del sector en los Estados Unidos y el mundo. Su presencia en Buenos Aires coincidió con la estadía de Thiel en el país, quien mantuvo un encuentro reservado con el presidente Javier Milei. El contacto entre ambos empresarios y el mandatario argentino forma parte de una serie de reuniones destinadas a explorar oportunidades y alianzas en el ámbito de la innovación.

La entrevista también dejó espacio para reflexiones sobre la originalidad y la competencia en el entorno de los multimillonarios de Silicon Valley. Weinstein mencionó casos como el de Peter Thiel, destacando la importancia de la creatividad y la independencia intelectual en la toma de decisiones estratégicas. Según él, la diferencia entre quienes lideran el sector y el resto radica en la capacidad de anticipar tendencias y desafiar los límites preestablecidos por el establishment académico y mediático.

Peter Thiel en Torre Blanca, uno de los clubes de ajedrez más activos de la Ciudad de Buenos Aires
Peter Thiel en Torre Blanca, uno de los clubes de ajedrez más activos de la Ciudad de Buenos Aires (@dicroceval)

En relación con la situación argentina, Weinstein subrayó el talento local en física teórica y la paradoja que representa el protagonismo del país en ese campo frente a sus dificultades políticas y económicas. “Para recuperar la corona, Argentina debe dejar de ser pusilánime”, declaró, apuntando a la necesidad de mayor coraje y determinación para capitalizar el potencial científico y tecnológico.

La figura de Weinstein genera interés no solo por su rol ejecutivo, sino también por su participación en debates públicos, podcasts y conferencias internacionales. Su presencia activa en espacios de discusión lo posiciona como un referente en temas de economía, ciencia y política, áreas en las que suele desafiar visiones dominantes y proponer alternativas desde una perspectiva crítica.

Durante la entrevista, Weinstein empleó frases que resonaron en los seguidores del sector tecnológico y académico. “Esto es el robo de todo”, afirmó, al referirse al proceso de apropiación de valor que, en su opinión, acompaña la expansión de la inteligencia artificial en el mundo empresarial. También se refirió al impacto de estos cambios en la estructura social y en la distribución de oportunidades.

El matemático describió a la Argentina como un país con potencial para influir en debates globales sobre tecnología, siempre que logre superar trabas internas y adoptar una actitud más proactiva ante los desafíos contemporáneos. La visita de referentes internacionales como Weinstein y Thiel marca un momento de atención sobre el país y su posible rol en el escenario mundial.

La relación entre Weinstein y Thiel, así como los encuentros con figuras clave de la política local, subrayan la importancia de las alianzas entre el sector privado internacional y los actores nacionales que buscan impulsar la innovación. La agenda de reuniones, recorridas y declaraciones públicas refleja el interés por posicionar a la Argentina como un espacio relevante en la discusión sobre inteligencia artificial y el futuro del capitalismo.

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