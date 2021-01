¿Otro guiño a Boca? El tatuaje en homenaje a Maradona que se hizo Marcos Rojo

Rojo se encuentra en Buenos Aires a la espera de la definición de su futuro: ¿firma en Boca?

El futbolista que más cerca está de Boca en el actual mercado es Marcos Rojo. El defensor argentino que pertenece al Manchester United tramita la rescisión de su contrato en Inglaterra para quedar liberado y así concretar su traspaso al Xeneize. En medio de los rumores por un supuesto acuerdo con la directiva azul y oro, el platense de 30 años generó aún más suspicacias con el último tatuaje que se hizo en una pierna.

Según mostró en una historia de Instagram, el hombre que defendió la camiseta de la selección argentina en los últimos dos mundiales echó tinta a su gemelo interno derecho con una icónica y popular imagen de Diego Armando Maradona en su palco de la Bombonera, con la camiseta de Boca, fumando habano y una gorra verde con estrella roja característica del Che Guevara y la revolución cubana.

Según pudo averiguar Infobae, las conversaciones entre el Consejo de Fútbol liderado por Juan Román Riquelme y el futbolista persisten, aunque todavía no existe acuerdo formalizado ya que la entidad de Manchester todavía no dio el visto bueno para su salida. Existen dos alternativas: que los Diablos Rojos exijan un resarcimiento económico que Boca no está dispuesto a abonar o que directamente le allanen el camino para sacarse de encima un salario importante. En las últimas horas el Pincha se metió en las negociaciones a través de Juan Sebastián Verón, que le aseguró a Rojo que igualaría cualquier oferta que el Xeneize le hiciera, pero parece que Marcos está decidido a desembarcar en la Ribera e incluso descartaría una suculenta propuesta del fútbol mexicano.

Con la amplificación de la captura de Rojo se ve cuál es la imagen de Maradona que se tatuó

Recién declarada la pandemia mundial del coronavirus, Rojo fue tendencia en las redes sociales por haberse reunido con amigos a jugar un picado con una camiseta que Riquelme había usado en Boca. A los pocos días, comentó en una entrevista: “Quiero seguir en Estudiantes pero pasó todo esto de Boca. Me llamaron del club para ver qué quería hacer, qué tenía pensado, si seguir en Estudiantes o volver a Inglaterra. Yo dije: ‘¡Uy, mirá esto!’. Él (Riquelme) me llamó, yo re emocionado porque me iba a llamar Román. Yo soy del 90, mi viejo es fanático de Boca. Las campañas de Bianchi las mirábamos todas. Riquelme, un ídolo. Me llamó, hablamos, me preguntó qué iba a hacer...”.

En la misma nota Rojo reveló que la camiseta de Román se la había regalado su hermano mucho antes del llamado para tentarlo a firmar en Boca. “Si me voy a Boca no hablaría bien de mí, de cómo soy. No podría hacer algo así. En un futuro no se sabe. Si sigo en Argentina, seguro sea en Estudiantes. Por ahí te digo que no, termino yendo y ¿qué? Quedo como un boludo... Hoy si me quedo es acá en Estudiantes. Se lo dije a la gente y a mi familia”, dijo en su momento el zurdo que había sido cedido al León para el primer semestre de 2020 y disputó su último cotejo oficial con Estudiantes en febrero del año pasado.

La imagen de Maradona con la camiseta de Boca que Marcos Rojo se tatuó en su gemelo derecho (EFE)

Hace seis meses Rojo aseguró que no era momento de pasar a Boca pero dejó la puerta abierta. ¿Creerá que ahora sí es el tiempo indicado para sumarse al equipo de Miguel Ángel Russo? Por lo pronto, Marcos se declaró públicamente maradoniano y realizó otro guiño boquense con su tatuaje.

