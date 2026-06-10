Gritos, un portón roto y más de 15 puñaladas: El violento feminicidio que estalló en un hotel de Nicaragua

La imagen editorial documental revela una habitación de auto hotel en penumbra con un baño abierto y luz encendida, toallas y objetos desordenados, y manchas de sangre sugeridas en el piso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La noche de ayer 9 de junio parecía transcurrir con normalidad en las afueras de la ciudad de Masaya. Sin embargo, detrás de las paredes del Auto Hotel “Momentos Diferentes”, ubicado a escasos 70 metros al norte de la rotonda El Coyotepe, se gestaba una tragedia que hoy enluta a una familia nicaragüense y deja a un niño en la orfandad.

María Celeste Meza Valle, de 30 años, ingresó a ese lugar sin saber que sería el escenario de sus últimos minutos de vida, presuntamente a manos de su cónyuge, Walter Ramón Martínez Trujillo, de la misma edad.

El reloj marcaba aproximadamente las 08:30 de la noche cuando la pareja arribó al establecimiento a bordo de un taxi Toyota Yaris, color blanco, con placas M 12-654. Nadie en el motel sospechaba que, bajo la aparente tranquilidad de los clientes, se escondía un historial de conflictos personales y económicos que estaba a punto de estallar de la peor manera posible.

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Minutos después de que la pareja se instalara en la habitación, la atmósfera del lugar cambió drásticamente. Los trabajadores y testigos del auto hotel se alertaron al escuchar gritos desgarradores de auxilio que provenían del cuarto. El instinto de protección hizo que el personal del establecimiento acudiera de inmediato a revisar qué sucedía, pero el escenario que encontraron al abrir la puerta fue devastador.

María Celeste yacía gravemente herida dentro del baño de la habitación, ensangrentada y luchando por su vida. Mientras el personal intentaba asimilar el horror de la escena, el presunto agresor, Walter Ramón Martínez Trujillo, ya había iniciado una precipitada huida.

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Con la adrenalina del crimen y el desespero de evadir a la justicia, Martínez subió al taxi Toyota Yaris y aceleró a fondo. En su violento escape, impactó fuertemente contra una parte del portón principal del motel, destrozando la estructura antes de incorporarse a la carretera a toda velocidad.

Imágenes de Walter Ramón Martínez Trujillo y María Celeste Meza Valle, protagonistas del caso de femicidio que conmocionó a la ciudad de Masaya, Nicaragua (Cortesía Radio Corporación).

Los empleados, en medio de la crisis, llamaron de urgencia a las autoridades policiales y a los cuerpos de socorro con la esperanza de salvar a la joven madre. Sin embargo, el daño ya estaba hecho; al llegar al lugar, los paramédicos solo pudieron confirmar que la víctima ya no presentaba signos vitales.

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El “Plan Candado” y la captura en la madrugada

La respuesta de la Policía Nacional del departamento de Masaya fue inmediata. Tras recibir la denuncia y constatar la gravedad del femicidio, se activaron de urgencia los bloques operativos y los equipos especiales de investigación criminal. La consigna era clara: cerrar las vías de salida del departamento mediante un intenso “Plan Candado” para evitar que el sospechoso lograra refugiarse en otra zona del país.

El primer rastro del sospechoso apareció pocas horas después del crimen. Los agentes localizaron el taxi Toyota Yaris abandonado a la orilla de la carretera que conecta Tipitapa con Masaya, exactamente a unos cinco kilómetros de distancia del auto hotel. El vehículo presentaba los daños visibles del choque contra el portón, pero Martínez Trujillo ya no estaba en su interior; había continuado su escape a pie o buscando otro medio de transporte bajo la sombra de la noche.

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A pesar de sus esfuerzos por ocultarse, el despliegue policial no cesó. Durante el transcurso de la madrugada, los equipos de búsqueda lograron ubicar el paradero de Walter Ramón Martínez Trujillo. El sospechoso fue capturado de forma inmediata y trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad hacia las celdas preventivas de la delegación policial de Masaya, donde permanece bajo estricta custodia.

En su desesperación por huir antes de que llegara la policía, el hombre embistió y chocó el vehículo directamente contra la estructura del portón principal del establecimiento para forzar su salida, dejando la entrada dañada o derribada en su huida. - VisualesIA ScribNews

Su trágica muerte deja ahora en la orfandad a un menor de edad, quien se convierte en la víctima colateral más vulnerable de este crimen. Fuentes extraoficiales han señalado que la relación entre María Celeste y Walter Ramón estaba severamente desgastada por constantes conflictos vinculados a asuntos económicos y problemas personales.

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No obstante, corresponderá a los peritos y a los investigadores de la Policía Nacional determinar con exactitud los móviles del crimen mediante la recolección de evidencias físicas y testimoniales.