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Atlético Nacional vs. Junior FC - EN VIVO: siga aquí el partido que decidirá al campeón del primer semestre en la Liga BetPlay 2026

La ventaja en la llave es para el equipo barranquillero que como local superó 3-0 al Verdolaga y sueña con el bicampeonato y su decimosegunda estrella de Liga

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-crédito Jairo Cassiani/Colprensa
Luis Fernando Muriel fue la gran figura del partido de ida al marcar dos de los tres goles que le dieron la victoria al Junior FC - crédito Jairo Cassiani/Colprensa

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de vuelta en la Gran Final de la Liga BetPlay I-2026 entre Atlético Nacional vs. Junior FC. El partido se jugará en el estadio Atanasio Girardot, donde el cuadro verde de Antioquia tiene la dificil misión de remontar el 3-0 del partido de ida.

El duelo está iniciado para iniciar a las 5:00 p. m. y aquí podrá seguir todas las incidencias de la previa y el partido que consagrará al campeón del primer semestre del 2026 en el fútbol profesional colombiano.

12:48 hsHoy

Bus de Junior fue atacado con piedras, botellas y huevos en Medellín antes de la final contra Nacional

La delegación barranquillera tuvo que modificar su recorrido hacia el hotel de concentración por recomendaciones de seguridad. El club confirmó que ninguno de sus jugadores o integrantes resultó lesionado y mantiene la preparación para el partido definitivo de la Liga BetPlay

El vehículo que transportaba a la delegación de Junior recibió impactos en sus vidrios durante el recorrido entre Rionegro y Medellín. - crédito @DeportesEH/X
El vehículo que transportaba a la delegación de Junior recibió impactos en sus vidrios durante el recorrido entre Rionegro y Medellín. - crédito @DeportesEH/X

El bus de Junior de Barranquilla fue atacado con piedras, botellas y huevos durante su traslado desde el aeropuerto internacional José María Córdova, en Rionegro, hacia el hotel de concentración en Medellín, previo al partido de vuelta de la final de la Liga BetPlay I-2026 frente a Atlético Nacional.

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11:43 hsHoy

Ficha del partido

  • Atlético Nacional (0) vs. (3) Junior FC - Final de vuelta de la Liga BetPlay Dimayor I-2026.
  • Lugar: estadio Atanasio Girardot - Medellín, Colombia
  • Fecha y hora: lunes 8 de junio - 5:00 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: Win + Fútbol y Win Play.

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