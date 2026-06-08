Atlético Nacional vs. Junior FC - EN VIVO: siga aquí el partido que decidirá al campeón del primer semestre en la Liga BetPlay 2026

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de vuelta en la Gran Final de la Liga BetPlay I-2026 entre Atlético Nacional vs. Junior FC. El partido se jugará en el estadio Atanasio Girardot, donde el cuadro verde de Antioquia tiene la dificil misión de remontar el 3-0 del partido de ida.
El duelo está iniciado para iniciar a las 5:00 p. m. y aquí podrá seguir todas las incidencias de la previa y el partido que consagrará al campeón del primer semestre del 2026 en el fútbol profesional colombiano.
El bus de Junior de Barranquilla fue atacado con piedras, botellas y huevos durante su traslado desde el aeropuerto internacional José María Córdova, en Rionegro, hacia el hotel de concentración en Medellín, previo al partido de vuelta de la final de la Liga BetPlay I-2026 frente a Atlético Nacional.
Ficha del partido
- Atlético Nacional (0) vs. (3) Junior FC - Final de vuelta de la Liga BetPlay Dimayor I-2026.
- Lugar: estadio Atanasio Girardot - Medellín, Colombia
- Fecha y hora: lunes 8 de junio - 5:00 p. m. hora colombiana
- Transmisión: Win + Fútbol y Win Play.