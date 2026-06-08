Atlético Nacional vs. Junior FC - EN VIVO: siga aquí el partido que decidirá al campeón del primer semestre en la Liga BetPlay 2026

Luis Fernando Muriel fue la gran figura del partido de ida al marcar dos de los tres goles que le dieron la victoria al Junior FC - crédito Jairo Cassiani/Colprensa

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de vuelta en la Gran Final de la Liga BetPlay I-2026 entre Atlético Nacional vs. Junior FC. El partido se jugará en el estadio Atanasio Girardot, donde el cuadro verde de Antioquia tiene la dificil misión de remontar el 3-0 del partido de ida.

El duelo está iniciado para iniciar a las 5:00 p. m. y aquí podrá seguir todas las incidencias de la previa y el partido que consagrará al campeón del primer semestre del 2026 en el fútbol profesional colombiano.