Una historia desconocida: el día que Tevez casi se pone la camiseta del Real Madrid

Tevez estuvo a punto de ser fichado por el Real Madrid durante su estadía en el Manchester United (Shutterstock)

Carlos Tevez siempre estuvo en boca de los clubes más poderosos del mundo y se dio el gusto de vestir las camisetas de la Juventus de Italia y los gigantes de Manchester (United y City). La otra entidad que estuvo cerca de ficharlo fue el Real Madrid, según reveló el Pedrag Mijatovic, ex directivo merengue.

“Cuando fui director deportivo del Real Madrid siempre lo quise tener con nosotros. Una vez cuando estaba jugando en el Manchester United nos vimos y reunimos con la intención de poder ficharlo. Luego por diferentes circunstancias no se pudo dar. Tevez fue el deseo que no pude cumplir como directivo del Madrid”, aseguró el montenegrino en diálogo con Super Deportivo Radio de Villa Trinidad.

El ex delantero que ganó liga, Champions e Intercontinental como futbolista en el Madrid elogió las condiciones del Apache: “Aparte de sus cualidades deportivas, que todo el mundo lo sabe, su carácter y forma de ser habrían encajado de manera perfecta en el club. El Madrid es muy particular, muy difícil de manejar, no solamente requiere de las cualidades futbolísticas sino de otros valores. En aquella época Tevez reunía todas las condiciones para jugar en el Madrid y no defraudar. Era un ganador nato, nunca se rinde, pelea, marca goles, es un buen compañero. Esa mentalidad que tenía Tevez me atraía mucho, pero no pudo ser”.

Pedrag Mijatovic fue futbolista del Real Madrid y de 2006 a 2009 formó parte de su comisión directiva: en ese tiempo quiso fichar a Tevez

Mijatovich, que perteneció a la comisión directiva merengue desde 2006 a 2009, completó la desconocida historia con algunos detalles: “Hablamos con su representante y luego me reuní con él. En esa charla se confirmaron todas las expectativas que yo tenía sobre él. Se confirmó mi pensamiento. Él tenía muchas ganas de jugar en el Real Madrid, se sentían al escucharlo. Seguramente hubiera sido un gran fichaje, un éxito para nuestro club. Pero como pasa en el fútbol, cuando algo está cerca, a veces se estropea por alguna razón”.

El montenegrino exhibió también su costado argentino: contó que de chico tenía como ídolo a Mario Alberto Kempes y destacó a Alfredo Di Stéfano y Fernando Redondo: “El primero fue el jugador más importante de la historia del Real Madrid. El segundo uno de los mejores mediocampistas de la historia del fútbol”.

Y cuando le hicieron elegir entre Boca y River, expresó: “¡Qué pregunta, madre mía! Yo jugaba en el Partizan de Belgrado y nuestro máximo rival es el Estrella Roja, que tiene los colores rojo y blanco. Evidentemente River tiene ese color d ecamiseta que a mí no me va muy bien. Si tengo que elegir es Boca, pero eso no le quita importancia a River. Quizás las grandes estrellas se inclinan por Boca por su estadio o Diego Maradona. Mis razones son los colores”.

SEGUÍ LEYENDO

La crítica más despiadada a Carlos Tevez de parte de una ex figura del Manchester United: “Me decepcionó”

Un campeón del mundo con Boca comparó a Carlos Tevez con Maradona y Messi

El apodo íntimo que el plantel de Boca le puso a Carlos Tevez