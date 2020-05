“¿Que Boca murió en Madrid? Nooo, eso lo dicen los hinchas de River. Hasta recién me estaban mandando mensajes con lo mismo. No podés comparar un velorio con un cumpleaños. No hay peor que irte al descenso porque en una final te podrás enfrentar nuevamente pero no creo que Boca se vaya al descenso alguna vez. La prueba está en que prendieron fuego el estadio y les pegaron a los jugadores, pero en Madrid saltaron y festejaron. Mirá qué diferencia”, sentenció el Beto, en diálogo con Boca Late.