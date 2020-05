Con Villarreal se dio el gusto de cruzarse con el Barcelona de Lionel Messi: “Dos veces me tocó enfrentarlo, juega mucho mejor de lo que se ve en la televisión. En el Camp Nou uno tiene que tratar de que no nos goleen y hacer un partido digno. De local el técnico me dijo que tenía que marcar a Messi, me tocó entrar, íbamos ganando 4-2 y en el último minuto nos empatan 4-4. Nos queríamos morir, pero fue un gran partido”.