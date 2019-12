La producción del programa acompañó la actitud reproduciendo en la pantalla gigante la conquista de Martínez. Y las cámaras mostraron repetidamente el rostro de Lucas Beltramo, panelista del show e hincha de Boca, quien apeló a morderse los labios. “Diego, te pido mil disculpas, me puse la alarma 19.02, pensé que no estábamos al aire”, se excusó con sorna Glait ante el conductor. “El Facebook de River lo estaba pasando y me posesioné”, concluyó la escena que se hizo viral.