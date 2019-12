Media vuelta de Eduardo Salvio que remata y el balón pega en el brazo de Miguel Barbieri. Todo Boca pide penal y, a raíz de las protestas, amonestan a Wanchope Abila. ¿Fue penal? No, fue un acierto del árbitro Diego Abal. La regla es clara: ante este tipo de figuras, no se considerará infracción de mano, "si la mano o brazo están cerca del cuerpo y no se encuentra en una posición antinatural con la que se consiga ocupar más espacio”.