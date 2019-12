Cuando faltaban cinco minutos para el final del tiempo suplementario, y con el resultado ya 2 a 1 a favor de River, Gallardo bajó a la zona de vestuarios junto a Barnao y Moreno. En un momento escuchó un aullido de fondo, un clamor, la sensación de que había habido otro gol. “Fueron unos minutos de oscuridad absoluta. No sabía qué había pasado, unos me decían ‘gol del Pity’, por momentos pensé que era gol de Boca, porque me parecía que los gritos venían de ese lado. Fue como en Porto Alegre, que bajé antes del final sin tener idea qué pasaba. Solo quería que corriera el tiempo y se terminara el partido, hasta que Mónica, la mujer que organiza los viajes y estaba justo en la puerta, me dijo: ‘Gol de River, gol del Pity’, y enseguida me informaron que podía entrar a la cancha”, contó el entrenador en “Gallardo recargado”.