Víctor Hugo, el ex púgil que inició a sus hijas en su apasionado deporte cuando colgó los guantes, se había desbarrancado. "Mi mamá era muy dependiente de él. No sabía manejarse sola", explicó Day en diálogo con Infobae. A pesar de los reiterados intentos por ayudar a su papá, la situación no dio para más cuando a los excesos se le sumó la infidelidad. "Mami, nosotras no queremos esta vida. Vas a tener que hacer algo", le dijo Dayana a Rosa después de sufrir otro oscuro capítulo en su hogar.