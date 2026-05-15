Shakira sorprendió con anuncio sobre “Dai Dai”: donará el dinero de la canción y de su gira a una causa social ligada a la educación y al deporte

La canción, que ya está disponible en plataformas digitales, también incluyó referencias directas a varias figuras históricas del fútbol - crédito EFE

La nueva canción de Shakira para el Mundial 2026 ya vio la luz y llegó acompañada de un anuncio que rápidamente empezó a dar de qué hablar entre sus seguidores. Durante un evento previo transmitido en vivo por Global Citizen, la artista barranquillera confirmó que las ganancias obtenidas con Dai Dai serán destinadas completamente a una causa social ligada a la educación y al deporte.

Según explicó la cantante, el 100% de lo recaudado con el tema será donado al Fondo de Educación FIFA Global Citizen, una iniciativa enfocada en ampliar el acceso de niños y niñas a una educación de calidad y al fútbol en diferentes partes del mundo.

PUBLICIDAD

Shakira también confirmó que donará USD1 por cada boleto vendido en los conciertos de la edición especial World Cup Edition de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour al fondo antes mencionado, reforzando así la apuesta social que acompaña el estreno de la canción.

“Esta canción, creo que es mucho más que una canción del Mundial. Es un mensaje para cada niño que alguna vez ha escuchado que su sueño era demasiado grande”, expresó Shakira durante la transmisión especial realizada antes del lanzamiento oficial del sencillo.

PUBLICIDAD

La canción, que ya está disponible en plataformas digitales, también incluyó referencias directas a varias figuras históricas del fútbol. En medio de la conversación, la colombiana habló sobre los nombres que aparecen dentro de la letra y aprovechó para bromear con el exfutbolista Kaká, que participó en el encuentro previo.

“Esta canción también rinde homenaje a leyendas del fútbol, como Pelé, Ronaldo, Messi, no solo a ti Kaká. Él también es mencionado en esta canción”, comentó entre risas la artista.

PUBLICIDAD

El lanzamiento de Dai Dai hace parte de una etapa especial de la gira internacional de Shakira, que tendrá una fuerte conexión con el ambiente mundialista de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. La cantante llevará esta edición de conciertos por 12 ciudades de Estados Unidos, con un total de 18 presentaciones en arenas.

Entre las ciudades confirmadas aparecen varias de las sedes que albergarán partidos del Mundial 2026, como Los Ángeles, Dallas, Atlanta, Miami, Boston y Nueva York/Nueva Jersey.

PUBLICIDAD

El anuncio ocurrió además en un momento de alta expectativa alrededor de la participación de Shakira en eventos vinculados al fútbol internacional. La artista colombiana ha sido una de las figuras más asociadas a los mundiales en las últimas décadas gracias a canciones como Waka Waka y La La La, temas que terminaron convirtiéndose en himnos globales de distintas ediciones del torneo.

Por ahora, Dai Dai empezó a moverse entre plataformas, redes sociales y fanáticos del fútbol, mientras crece la expectativa sobre el impacto que podría tener esta nueva apuesta musical de Shakira rumbo al Mundial de 2026.

PUBLICIDAD