La nueva etapa con el recambio que generó el entrenador se vive en armonía. A pesar de encontrarse en otro contexto, la porteña aún no logra desprenderse del apodo "Cindy" (sobrenombre que adquirió en el Mundial cuando perdió un diente en un partido). "Alguna que otra todavía me jode. El médico también me carga, pero fue un apodo esporádico. Prefiero que me digan Chueca, como me venían diciendo", confesó entre risas.