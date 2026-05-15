Así suena “Dai Dai”, la canción de Shakira para la Copa Mundial de la FIFA 2026 con Burna Boy: video y letra

La barranquillera y el cantante nigeriano dieron voz a la pista a tono de afrobeat - crédito Shakira/YouTube

A las 8:00 p. m. (hora colombiana) del jueves 14 de mayo de 2026, el mundo conoció en su totalidad el regreso de Shakira a la banda sonora de la Copa del Mundo con Dai Dai, tema concebido especialmente para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que dará inicio el próximo 11 de junio.

Esta es la cuarta vez en la que la barranquillera se lleva todas las miradas en la justa futbolera, teniendo en cuenta sus participaciones musicales en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil en 2014, haciendo su retorno dos décadas después de su primera aparición en uno de los eventos deportivos más grandes del mundo.

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La canción fue coescrita entre Shakira y el cantante británico Ed Sheeran, y contó con la participación del nigeriano Burna Boy, considerado como una de las figuras más influyentes de la música africana a nivel mundial en medio del auge que vive el afrobeats.

Shakira attends a press event organized by Global Citizen and FIFA to announce the FIFA World Cup Final Halftime Show in New York City, U.S., May 14, 2026. REUTERS/Eduardo Munoz

Y justamente es el afrobeats el ritmo elegido por ambos artistas para esta composición, con algunas referencias a los países participantes y hasta a varios de los futbolistas que se espera que destaquen en esta edición.

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Dai Dai fue presentada en el evento Global Citizen NOW, celebrado en Nueva York, y será utilizada como himno oficial para apoyar el Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA. El comunicado precisa que el objetivo es reunir 100 millones de dólares al cierre de esta edición. El dinero será destinado a facilitar acceso a la educación y al deporte a niños de distintos países.

Por su parte, Sony Music sumará una contribución igualitaria en los primeros 250.000 dólares recaudados. Además, la artista colombiana aportará un dólar por cada entrada vendida en la siguiente etapa de su gira Las Mujeres Ya No Lloran Tour al mismo fondo educativo.

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Sobre su participación en el evento, Burna Boy afirmó: “El fútbol y la música hablan el mismo idioma. Unen a la gente sin importar su origen y ser parte de este momento a través de la música significa mucho para mí”, según el comunicado.

Letra completa de ‘Dai Dai’ de Shakira

Hey

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You’re here from the day you were born.

But here in this place you belong.

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You’ve been this brave all along.

What broke you once made you strong.

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Darling, let’s go. Darling, let’s go.

I’m follow your desire.

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When there’s a will, there’s a way.

You’re the owner of that fire.

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No one can take it away.

Swear I’m blood to write your story.

That is how you pave the way.

You’re about to reach the glory.

Only one step away.

All the highs and lows.

All the tears and the pain.

You’ve been there through it all.

Been through it all.

Just do it again.

Now you got to believe. I believe.

Cuz you know what it takes.

To believe my dream.

At the top of your game.

Feel it.

Got everything you needed.

Now bring it like you need it.

Just like you need it.

Olvida lo que vale.

Juega como tu sabes.

Como tu sabes.

Hey, a little higher. Let’s go. Let’s go. Let’s go.

We’ve taken all that our hearts on.

We can hold on to the past no more.

From the birds and the tears we make go.

We are motivational.

For the highs and lows, all the tears and the pain.

You been through it all. Been through it all. Just do it again.

Now you got to believe. I believe.

Cuz you know what it takes

To be living my dream

At the top of your game.

Feel it.

Got everything you needed.

Now bring it like you need it.

Just like you need it.

Olvida lo que vale.

Juega como tu sabes.

Como tu sabes.

Pelé, Maradona, Maldini, Romario, Cristiano, Ronaldo, El Pibe, Iniesta, Beckham y Kaká.

Messi, Mbappé y Salah.

Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia, US, England, Germany, France, South Africa, Spain, Mexico, Japan, Korea, Neverland.

Knew from the day you were born.

That here in this place you belong.

You’ve been this brave all along.

What broke you once made you strong.

Así seguirán las fechas de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ en 2026

Shakira regresará a Estados Unidos entre junio y julio, y luego hará una residencia en España, en septiembre - crédito Ricardo Moraes/REUTERS

El reciente paso de Shakira por Copacabana marcó la reanudación de su gira mundial, luego de brindar una serie de fechas en Norte y Centroamérica a principios de año.

En primera instancia estuvo su serie de cinco conciertos en El Salvador, seguida de su regreso a México para cuatro conciertos más, incluido uno más en el estadio GNP Seguros —que alargó su récord de más fechas en dicho escenario en una misma gira—, y su concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, el de mayor convocatoria en la historia de la emblemática plaza.

Debido al conflicto bélico en Irán y países vecinos del Oriente Medio, la colombiana se vio obligada a cancelar sus compromisos en la India, Jordania y Arabia Saudí, mientras que las fechas en Qatar, Emiratos Árabes Unidos (como parte del cartel del Offlimits Music Festival) y Egipto se movieron para finales de 2026.

Luego de su presentación en Copacabana —el cuarto con más asistentes en la historia de la playa carioca y el sexto con más espectadores en la historia de la música pop— y sus conciertos en Estados Unidos; la cantante ofrecerá una residencia en Madrid, en el estadio Shakira, un complejo especialmente diseñado para la ocasión con capacidad para más de 50.000 fans por noche, en el que espera congregar a su público en Europa. Este formato introduce en el país ibérico un modelo internacional de residencia, en alza en los últimos tiempos, ofreciendo visibilidad total, acústica avanzada y experiencias premium para el público.

A continuación, los conciertos confirmados hasta la fecha en el calendario de la barranquillera para 2026:

2 de mayo de 2026: Playa de Copacabana, Río de Janeiro (Brasil)

13 de junio de 2026: Intuit Dome, Inglewood (Estados Unidos)

14 de junio de 2026: Intuit Dome, Inglewood (Estados Unidos)

17 de junio de 2026: Acrisure Arena, Palm Springs (Estados Unidos)

20 de junio de 2026: SAP Center, San José (Estados Unidos)

23 de junio de 2026: American Airlines Center, Dallas (Estados Unidos)

26 de junio de 2026: State Farm Arena, Atlanta (Estados Unidos)

28 de junio de 2026: State Farm Arena, Atlanta (Estados Unidos)

1 de julio de 2026: Kaseya Center, Miami (Estados Unidos)

2 de julio de 2026: Kaseya Center, Miami (Estados Unidos)

6 de julio de 2026: CFG Bank Arena, Baltimore (Estados Unidos)

10 de julio de 2026: TD Garden, Boston (Estados Unidos)

11 de julio de 2026: TD Garden, Boston (Estados Unidos)

14 de julio de 2026: Prudential Center, Newark (Estados Unidos)

20 de julio de 2026: Barclays Center, Brooklyn (Estados Unidos)

21 de julio de 2026: Barclays Center, Brooklyn (Estados Unidos)

23 de julio de 2026: UBS Arena, Belmont Park (Estados Unidos)

25 de julio de 2026: Boardwalk Hall, Atlantic City (Estados Unidos)

18 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

19 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

20 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

25 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

26 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

27 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

2 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

3 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

4 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

10 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

11 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

18 de noviembre de 2026: Estadio 974, Doha (Catar)

21 de noviembre de 2026: Etihad Park, Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos)

28 de noviembre de 2026: Pirámides de Giza, El Cairo (Egipto)