México

Receta para preparar dulce casero similar a la cajeta: sin azúcar, en pocos minutos y con solo 4 ingredientes

Esta receta es ideal para quienes buscan una opción más saludable

Guardar
Google icon
Cajeta casera espesa y caramelizada en un recipiente. — (Imagen Ilustrativa Infobae)
Cajeta casera preparada con menos azúcar sin perder el sabor. — (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin duda la cajeta tiene la capacidad de llevarnos de regreso a la infancia con solo una cucharada. Muchas veces, basta con el aroma suave y cremoso de este clásico dulce mexicano para traer recuerdos de meriendas, pan con dulce y pláticas en familia.

Actualmente, la costumbre de cuidarse o de reducir el consumo de azúcar ha hecho que muchas personas busquen versiones más saludables de los postres de siempre.

PUBLICIDAD

Precisamente, existen una receta que permite crear un dulce casero con una consistencia muy similar a la cajeta pero sin azúcar y más saludable.

Es así que esta receta se presenta como una alternativa ideal para quienes no quieren dejar de disfrutar el sabor tradicional, pero buscan algo más saludable para el desayuno o la merienda.

PUBLICIDAD

Cajeta casera espesa y caramelizada en un recipiente. — (Imagen Ilustrativa Infobae)
Cajeta casera (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta sencilla para preparar cajeta casera sin azúcar

Este dulce de leche es una crema espesa y fácil de untar, hecha con leche en polvo, agua caliente, edulcorante y un poco de esencia de vainilla.

El resultado es de color dorado y con una textura muy parecida al dulce clásico, pero sin azúcar añadida.

Tiempo de preparación Total: 15 minutos

Preparación: 5 minutos

Cocción: 10 minutos

Ingredientes

  • 2 tazas de leche en polvo
  • 1 taza de agua caliente
  • 2 cucharadas de edulcorante apto para cocinar (o eritritol)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

Cómo hacer cajeta casera sin azúcar, paso a paso

  1. Coloca la leche en polvo en un sartén o una olla con recubrimiento antiadherente y calienta a fuego bajo.
  2. Revuelve de manera constante durante varios minutos hasta que la leche en polvo tome un color dorado claro (no dejes de mover para evitar que se queme).
  3. Pasa la leche en polvo dorada a la licuadora o a un tazón.
  4. Agrega el agua caliente, el edulcorante y la esencia de vainilla.
  5. Licúa o mezcla muy bien hasta que tenga una textura cremosa y uniforme.
  6. Si queda demasiado espeso, agrega un poco más de agua caliente.
  7. Mete al refrigerador unos minutos para que tome cuerpo y consistencia.
  8. Guarda en un frasco bien tapado dentro del refri para que se conserve mejor.
Cuatro pasos de la receta de cajeta sin azúcar: leche en polvo en sartén, mezcla en licuadora, frasco en nevera y producto final en frasco con tostadas.
Un collage muestra los cuatro pasos clave para preparar cajeta casera sin azúcar, desde tostar la leche en polvo hasta el producto final listo para disfrutar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Para cuántas porciones alcanza esta receta?

Rinde aproximadamente 10 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 75 kcal
  • Grasas: 2.5 g
  • Carbohidratos: 7 g
  • Proteínas: 6 g

Estos valores son aproximados; el contenido nutricional exacto depende de los ingredientes y las cantidades que se usen en cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se puede conservar hasta 7 días en el refrigerador, en un frasco bien cerrado. No se recomienda congelar, ya que cambia la textura.

Temas Relacionados

cajetapostresmexico-recetas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pachuca vs Pumas EN VIVO: los universitarios llegan al Estadio Hidalgo tras eliminar dramáticamente al América

Los Tuzos perdieron en su último enfrentamiento contra los felinos, pero buscarán aprovechar la localía tras vencer con autoridad al bicampeón Toluca

Pachuca vs Pumas EN VIVO: los universitarios llegan al Estadio Hidalgo tras eliminar dramáticamente al América

Tren Ligero CDMX presume récord de pasajeros tras obras de remodelación e inauguración

La terminal Tasqueña fue remodelada para mejorar su servicio, así como la conexión con la Línea 2 del Metro CDMX

Tren Ligero CDMX presume récord de pasajeros tras obras de remodelación e inauguración

Víctor Rodríguez renunció a la dirección de Pemex: Sheinbaum anuncia a Juan Carlos Carpio para ocupar su lugar

El cambio de mando se da tras año y medio de trabajo al frente de la empresa productiva del Estado

Víctor Rodríguez renunció a la dirección de Pemex: Sheinbaum anuncia a Juan Carlos Carpio para ocupar su lugar

Adriana Louvier revela que perdió tres bebés en dos años y ha decidido no volver a intentar ser madre

La actriz detalló cómo el duelo por tres pérdidas gestacionales, sumado al fallecimiento de su padre, la llevó junto a su esposo a tomar una decisión definitiva para cuidar su bienestar

Adriana Louvier revela que perdió tres bebés en dos años y ha decidido no volver a intentar ser madre

Los peores alimentos para comer en ayunas que podrían enfermarte muy rápido

Elegir bien el primer bocado del día es fundamental

Los peores alimentos para comer en ayunas que podrían enfermarte muy rápido
MÁS NOTICIAS

NARCO

La ruptura que terminó en tragedia: así se destruyó la alianza entre Cuén Ojeda y Rocha Moya

La ruptura que terminó en tragedia: así se destruyó la alianza entre Cuén Ojeda y Rocha Moya

Detienen en Guerrero a “El Junior”, segundo al mando de Los Viagras

Extradición de “El Jardinero”, líder del CJNG, sigue interrumpida tras declarar improcedente amparo de la FGR

Más de 100 habitantes regresan a Chilapa, Guerrero, tras varios días de violencia, ataques armados e incendios que provocaron su desplazamiento forzado

Fijan fecha para juicio oral en contra del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena

ENTRETENIMIENTO

Por qué el trend “Chicles bomba” está levantando polémica en TikTok

Por qué el trend “Chicles bomba” está levantando polémica en TikTok

Adriana Louvier revela que perdió tres bebés en dos años y ha decidido no volver a intentar ser madre

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 14 de mayo

‘Queman’ a Wendy Guevara por querer cobrar 200 mil pesos por entrevista

Alex B amenaza a Pati Chapoy con revelar información de su familia y sobre el caso Trevi Andrade: “Es una mercenaria”

DEPORTES

Pachuca vs Pumas EN VIVO: los universitarios llegan al Estadio Hidalgo tras eliminar dramáticamente al América

Pachuca vs Pumas EN VIVO: los universitarios llegan al Estadio Hidalgo tras eliminar dramáticamente al América

Chino Huerta envía mensaje sobre su futuro en el Mundial 2026, pese a haber perdido la final de la Copa de Bélgica

Alan Mozo confiesa haber sufrido depresión tras su paso por Chivas: este es el motivo

Dueños de Palcos del Estadio Azteca ganan fallo legal a un mes del Mundial 2026: estos son sus beneficios

Con este video se presentó oficialmente el renovado Estadio Ciudad de México a la FIFA