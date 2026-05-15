Receta para preparar dulce casero similar a la cajeta: sin azúcar, en pocos minutos y con solo 4 ingredientes

Cajeta casera preparada con menos azúcar sin perder el sabor. — (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin duda la cajeta tiene la capacidad de llevarnos de regreso a la infancia con solo una cucharada. Muchas veces, basta con el aroma suave y cremoso de este clásico dulce mexicano para traer recuerdos de meriendas, pan con dulce y pláticas en familia.

Actualmente, la costumbre de cuidarse o de reducir el consumo de azúcar ha hecho que muchas personas busquen versiones más saludables de los postres de siempre.

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Precisamente, existen una receta que permite crear un dulce casero con una consistencia muy similar a la cajeta pero sin azúcar y más saludable.

Es así que esta receta se presenta como una alternativa ideal para quienes no quieren dejar de disfrutar el sabor tradicional, pero buscan algo más saludable para el desayuno o la merienda.

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Cajeta casera (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta sencilla para preparar cajeta casera sin azúcar

Este dulce de leche es una crema espesa y fácil de untar, hecha con leche en polvo, agua caliente, edulcorante y un poco de esencia de vainilla.

El resultado es de color dorado y con una textura muy parecida al dulce clásico, pero sin azúcar añadida.

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Tiempo de preparación Total: 15 minutos

Preparación: 5 minutos

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Cocción: 10 minutos

Ingredientes

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2 tazas de leche en polvo

1 taza de agua caliente

2 cucharadas de edulcorante apto para cocinar (o eritritol)

1 cucharadita de esencia de vainilla

Cómo hacer cajeta casera sin azúcar, paso a paso

Coloca la leche en polvo en un sartén o una olla con recubrimiento antiadherente y calienta a fuego bajo. Revuelve de manera constante durante varios minutos hasta que la leche en polvo tome un color dorado claro (no dejes de mover para evitar que se queme). Pasa la leche en polvo dorada a la licuadora o a un tazón. Agrega el agua caliente, el edulcorante y la esencia de vainilla. Licúa o mezcla muy bien hasta que tenga una textura cremosa y uniforme. Si queda demasiado espeso, agrega un poco más de agua caliente. Mete al refrigerador unos minutos para que tome cuerpo y consistencia. Guarda en un frasco bien tapado dentro del refri para que se conserve mejor.

Un collage muestra los cuatro pasos clave para preparar cajeta casera sin azúcar, desde tostar la leche en polvo hasta el producto final listo para disfrutar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Para cuántas porciones alcanza esta receta?

Rinde aproximadamente 10 porciones.

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 75 kcal

Grasas: 2.5 g

Carbohidratos: 7 g

Proteínas: 6 g

Estos valores son aproximados; el contenido nutricional exacto depende de los ingredientes y las cantidades que se usen en cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se puede conservar hasta 7 días en el refrigerador, en un frasco bien cerrado. No se recomienda congelar, ya que cambia la textura.

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