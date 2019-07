De todos modos, la cordobesa reconoció que nunca era la causante del pleito. "En el colegio yo no buscaba los problemas, los problemas venían a mí", dijo con la picardía que la vuelve encantadora. "Con mi hermana íbamos a la misma escuela, pero estudiábamos en cursos distintos. Entonces, cuando ella me decía que había una chica que le quería pegar, yo iba y me agarraba con esa chica. Era muy protectora, no quería que nadie le toque un pelo", detalló.