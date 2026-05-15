Adriana Louvier revela que perdió tres bebés en dos años y ha decidido no volver a intentar ser madre

Adriana Louvier revela la pérdida de tres embarazos y expresa el dolor que vivió durante dos años y medio de duelo (Foto: @lalouvier/Instagram)

La actriz mexicana Adriana Louvier reveló que perdió tres embarazos y que el proceso la llevó, junto a su esposo, a decidir no intentar de nuevo convertirse en madre. En entrevista con el programa Todo para la mujer, Louvier detalló que el duelo por estas experiencias se extendió durante dos años y medio, un periodo que también incluyó el fallecimiento de su padre, lo que agravó el dolor emocional.

La protagonista de “Hermanas, un amor compartido” describió los embarazos fallidos y la incertidumbre médica. “Sí, tuvimos, bueno yo me embaracé, tuve tres pérdidas. Después ya se iban a intentar otras cosas. Como que sí había claridad en lo que pasaba, pero al mismo tiempo era como un camino incierto, aunque los doctores decían sí, pero fueron dos años y medio, se cruzó también el fallecimiento de mi papá que fue muy fuerte para mí”, expresó Louvier.

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La actriz de 45 años admitió que enfrentó dificultades emocionales considerables y reconoció la fortaleza de quienes mantienen intentos durante más tiempo: “Yo respeto muchísimo y admiro mucho a las mujeres que dicen ‘seis años y sigo’, hasta que lo logran, yo sentí que no, podría haber pasado, no sé cuándo, pero fue una decisión que tomamos por rescatarnos a nosotros y también por rescatarme yo”.

La actriz mexicana Adriana Louvier decidió junto a su esposo no volver a intentar ser madre tras enfrentar duras experiencias personales (IG: lalouvier)

Adriana Louvier y su trayectoria profesional en televisión, cine y teatro

Louvier está casada desde diciembre de 2016 con Carlos Augusto “Guto” Salas, modelo y entrenador físico. En la entrevista, subrayó que la decisión de dejar de intentar por un embarazo fue compartida, buscando el bienestar personal y de pareja. La actriz resaltó: “Son muchas cosas que dejas de lado”, en referencia a las renuncias personales y prioridades que el proceso implicó.

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El testimonio de Adriana Louvier sobre la pérdida de embarazos ocurre en un contexto donde reconoce la dificultad emocional enfrentada durante el duelo y la presión que representa continuar intentándolo.

Su relato da cuenta de una decisión tomada en conjunto con su pareja para priorizar el cuidado emocional propio y de ambos, luego de más de dos años de intentos sin éxito y el impacto adicional por la muerte de su padre, experiencias que la actriz califica como “muy duro”.

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En entrevista, Adriana Louvier admite que priorizó el bienestar emocional suyo y de su pareja al tomar la decisión de no buscar otro embarazo (Foto: @lalouvier/Instagram)

La trayectoria de Adriana Louvier en la pantalla mexicana

Originaria de Ciudad de México, Adriana Louvier Vargas nace el 18 de septiembre de 1980. Su formación actoral corresponde al Centro de Formación Actoral de TV Azteca, y debutó en televisión en 2000. Desde entonces, ha trabajado en telenovelas como “Enamórate”, “La heredera”, “Amor en custodia”, “Corona de lágrimas”, “Quiero amarte”, “Yo no creo en los hombres”, “Sin rastro de ti” y “Caer en tentación”.

En cine, Louvier ha actuado en “Adiós, mundo cruel”, “Espacio interior” y “Amar no es querer”. También participó en obras teatrales como “Crímenes del corazón” y “Fresas en invierno”. En años recientes, ha protagonizado producciones como “Pacto de silencio” (2023), “Pecados inconfesables” (2025) y “Hermanas, un amor compartido” (2026).

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