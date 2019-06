"Hubo falta de protagonismo y no hubo buena circulación de pelota", deslizó el entrenador con pasado en Boca y continuó: "Hay que decir la verdad y hablar con fundamentos. No hay transición de balón y no hay fútbol en la mitad de la cancha hace años. Cuando Argentina ataca siempre hay cuatro jugadores atrás de la pelota, por lo que nunca vas a tener mano a mano".