Al hecho de la diferencia de velocidad, de intensidad física, le encontró una causa: la falta de planificación, los vaivenes en la organización. "A este nivel es muy difícil, no nos alcanza si no nos ponemos a trabajar en serio, necesitamos un equipo trabajado. No sé cuánto los tuvo este técnico nuevo a Colombia, pero no jugaba así Colombia. Y lo consiguió", apeló a la comparación para remarcar su punto.