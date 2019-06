El DT no confirmó el equipo, ya que todavía evalúa si pone entre los titulares a Edwin Cardona. Ospina; Arias, Davinson Sánchez, Mina, Tesillo;, Barrios, Uribe, James Rodríguez; Radamel Falcao y Dúvan Zapata parecen tener su lugar asegurado en el once inicial. La duda de Queiroz sería poner al ex Boca, volante ofensivo, o plantar un esquema con un mediocampista de marca (Cuéllar o Lerna).