Argentina hoy no es un potencia. Hay que dejar de creerse el ombligo del fútbol. Hay dos cracks, muchos jugadores normales y poco trabajo. Messi había jugado sólo un amistoso. Agüero, ninguno. No se puede contar Nicaragua, una despedida que sólo sirvió para que los hinchas se sacaran selfies cuando Messi les pasaba cerca. En ese contexto, Scaloni armó un equipo para jugar y el peor defecto fue que no tuvo juego. Messi arrancó en una posición más central con Agüero pero la pelota no le llegó. Se trató de ayudarlo con el raro invento de Lo Celso como volante derecho. No se aprende de errores del pasado. Hay que tener un plan. Más cuando los jugadores no te salvan. Si no, pasa lo de ayer. El primer tiempo fue de lo peor en largo tiempo.