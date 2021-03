“A los giles como vos los levanto por el aire”: Migliore recordó el tenso día en el que enfrentó a Riquelme

La anécdota del Loco Migliore con Riquelme

Durante la época dorada de Carlos Bianchi al frente de Boca el vestuario del club xeneize quedó fragmentado en dos grupos principales. Uno respaldaba al goleador Martín Palermo, mientras que la otra parte se encontraba bajo el ala del mediocampista Juan Román Riquelme. Esta división duró varios años y tuvo algunos fuertes encontronazos.

Uno de los más resonantes fue el cruce que protagonizaron el enganche y el arquero Pablo Migliore, integrante del bando que tenía como principal cabeza al Titán. Luego de algunos años, el portero contó detalles de lo acontecido en diálogo con ESPNFShow, programa que se emite por ESPN.

“Yo sé que hay algo que él tenía razón, que él no iba a hacer amigos. Venía a entrenar y punto. Lo ponía en claro, y está perfecto. Y era eso, nada más”, comenzó su relato el ex Racing y San Lorenzo.

Pablo Migliore, durante su paso por Boca (AP)

Migliore, que con la camiseta del conjunto de La Ribera disputó 16 encuentros en 2006 y 2008, sostuvo que “un día se corrió la bola que yo lo había agarrado del cuello después de un partido. Yo si lo llego agarrar del cuello se me borra la cinta y no paro hasta que me lo llevo. Qué lo voy a agarrar del cuello y lo suelto. Hay un momento que cruzo la línea”.

Sin embargo, sí reconoció que tuvo un altercado con el ’10′, en el que le marcó su postura: “Lo encaré por otra cosa. Fue una boludez, por un chiste que no me banqué y le marqué mi posición”.

“Qué le dijiste”, le consultó el conductor Alejandro Fantino. El ex futbolista, que luego incursionó en el boxeo, fue directo: “ Antes de andar jugando, yo a los giles como vos los levantaba por el aire, no te confundas conmigo ”. “¿Y qué te dijo él?, le repreguntó el animador. “Es una joda me dijo. Yo le contesté que todo bien, que no pasaba nada, pero que yo no soy un gil. Vos no querés que te jodan, no jodás. Yo no jodo con nadie”.

Pese a este cruce, Migliore esbozó que “después terminamos bien. Yo no necesito un saludo ni nada de eso. Yo también iba a trabajar”.

No obstante, sí explicó que esta pelea con el ídolo de Boca le trajo complicaciones con parte de la prensa: “Había periodistas que si salía mal un centro después te la daba por todos lados. Pero sabías de dónde venía y quienes son”. En su paso por la institución, el arquero formó parte de los planteles que ganaron el Torneo Clausura 2006, la Recopa Sudamericana de 2006 y la Copa Libertadores de 2007.

