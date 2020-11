Santiago Silva rompió el silencio y explicó por qué dio positivo en el control antidoping (FotoBaires)

A fines de octubre, antes de que comience la flamante Copa de la Liga Profesional, el Tribunal Antidopaje informó que Santiago Silva fue sancionado con una suspensión de dos años por haber dado positivo de testosterona en un control antidoping en abril de 2019. De esta manera, el delantero jamás pudo volver a la actividad tras el parate por la pandemia del coronavirus y, si bien hizo un fuerte descargo en sus redes sociales, nunca había hablado sobre el tema hasta ahora.

En una entrevista brindada al canal TyC Sports, el Tanque rompió el silencio y brindó detalles sobre los motivos por los que dio positivo y cómo seguirá adelante con sus reclamos. “Es verdad, uno por ahí es positivo pero es claro que es una noticia muy negativa. A uno lo toca sensiblemente y a mi familia. Uno estaba intentando buscar un tercer hijo y me pongo a hacer un tratamiento de fertilidad en aquel momento. En el partido, yo jugando para Gimnasia frente a Rosario Central, a mi me toca antidoping y después de tres meses me sale el positivo”, comenzó su relato el jugador de 39 años.

El uruguayo ahondó más en el tratamiento que afrontó en ese momento con su pareja para intentar ser padre por tercera vez. “Lo que me salta a mi es la testosterona. Uno se informa y me gusta estar al tanto. Es una hormona que generamos tanto nosotros como las mujeres y este gel que me estaba poniendo me ayudaba a poder buscar familia. Yo no estoy negando que me ponía este gel para que me ayude, pero lo que yo utilice no fue para sacar ventajas futbolísticas, fue para buscar familia nuevamente. Después, quedará a criterio de los especialistas, entre comillas”, señaló.

Apenas se enteró de que su tratamiento interfirió en su carrera deportiva y en agosto del año pasado salió a la luz su positivo en el examen antidopaje, Silva decidió cortar con el tratamiento y recurrir a la Justicia para explicar su situación: “Seguimos los pasos como tiene que ser, yendo a audiencias y presentando todos los papeles, presentamos el audio con la gente del antidoping. Cuando no había una sentencia firme, lo que hicimos fue ir a la Justicia y yo pude seguir jugando”.

Los abogados del Tanque consiguieron que el futbolista siga desempeñándose dentro de los campos de juego mientras no había una resolución oficial, algo que recién ocurrió hace unas semanas y esto molestó un poco al charrúa debido a que durante todo el aislamiento se estuvo preparando para volver a las canchas con la camiseta de Argentinos Juniors. “Lastimosamente, hoy, después de la pandemia de estar 8 meses y 20 días, y antes de un partido, me encuentro con esto que dejan caer una cautelar. A uno lo toma por sorpresa de cómo se manejan y cómo se manejaron. En mi carrera llevo 22 años jugando al fútbol profesionalmente y te podrás imaginar los antidoping que me han tocado, que habrán sido más de 100, y mi conducta es intachable. Lo que me sorprende a mi es que a uno le den dos años, más allá de la edad que tenga casa uno, cuando a otros por doping le han dado 6 meses, 7 meses, 9 meses... La verdad que pega duro, pero como estoy acostumbrado a la adversidad estoy poniendo el pecho y haciendo todo lo posible para poder hacer algo con mis abogados”, expresó antes las cámaras.

Claro que el Tanque no piensa bajar los brazos y deslizó que su caso hasta podría llegar al TAS de ser necesario. “Tengo pensado seguir peleando por esto. Obviamente que después, dadas las circunstancias, veré qué hacer. No tengo 25 años, tengo 39, me siento muy bien pero soy consciente que por mi personalidad y mi mentalidad me encantaría seguir jugando. Son dos años, sería a los 41 que reenganche. Soy consciente... después lo veré. Ahora, estoy consciente en seguir peleando legalmente y ver si se puede bajar la pena. Esperemos que todo esto se pueda rever y que podamos llegar a buen puerto. Que me den dos años, por más que esté la sustancia, yo demostré porqué lo hice y presenté todo”, concluyó.

