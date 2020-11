Dónde vivirá Diego Maradona cuando reciba el alta y cómo acondicionarán su nueva casa para el tratamiento

Un barrio privado de Nordelta, el sitio elegido para la rehabilitación de Diego Maradona tras su operación

“Diego me mira sonriéndome y me dice qué hago acá, me siento bien, me quiero ir. Tiene mucha lógica pero hay que pensar muchas cosas”. Estas palabras fueron emitidas ayer por Leopoldo Luque, médico personal de Maradona, que se encuentra en permanente contacto con sus colegas de la Clínica Olivos y la familia del ex futbolista que por ahora continúa internado. En cuestión de horas recibirá el alta definitiva (no descartan que sea hoy mismo, máximo el viernes) y se instalará en una nueva casa.

El entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata no seguirá en la vivienda que alquilaba en el barrio privado Campos de Roca de la localidad de Brandsen sino que se trasladará a un hogar situado en Nordelta: más precisamente el barrio cerrado Villanueva.

El entorno del Diez demora su salida del hospital para otorgarle todas las comodidades y facilidades con el objetivo de una pronta instalación. Tanto el personal médico como su familia acordaron un plan para la rehabilitación posoperatoria.

Maradona contará con un enfermero las 24 horas del día que tendrá habitación propia para la convivencia. La casa con múltiples ambientes ya estará equipada y oportunamente amueblada cuando Diego la pise por primera vez. Todavía resta saber qué integrantes de la familia lo acompañarán en los primeros tiempos y se estima que Dalma y Gianinna podrían llegar a turnarse (ambas viven cerca) tal como lo hizo Jana en Brandsen, donde pasaba varios días a la semana.

Dalma y Gianinna se turnarían para acompañar a Diego en su nueva casa de Nordelta

Maximiliano Pomargo, cuñado de su abogado Matías Morla y quien permanece de forma constante con Diego (estuvo todos los días en la Clínica desde que fue internado), Johny Espósito, sobrino (hijo de la Morsa Espósito y Betty, hermana de Diego) son otras dos figuras que pueden llegar a instalarse en un primer momento junto con él para asistirlo tal cual venían haciendo en el último tiempo.

Otro de los puntos claves será el espacio al aire libre con el que contará la casa. No solamente para evitar el encierro sino para que Diego realice movimientos físicos y ejercicios, rutina que lo ayudó enormemente a salir del pozo anímico en el que cayó en junio. De hecho ese plan fitness lo ayudó a bajar cinco kilos y erradicar el consumo de alcohol por un tiempo.

El seguimiento por parte del cuerpo médico personal de Maradona será constante, con Luque a la cabeza y el equipo interdisciplinario compuesto por psicólogo y psiquiatra, que determinó un estricto control sobre el consumo de alcohol. El objetivo es combatir esta adicción con la que reemplazó a las drogas, según definió el propio Alfredo Cahe, médico histórico que acompañó al Diez y que se sumó en los últimos días al cuerpo de especialistas que lo trata.

“Solucionados esos temas no están nunca, están tratados. Diego era tomar una copa y hacerle mal en el último tiempo, por los antecedentes. El punto es que esa copa por ahí la necesitaba. No es un gran consumidor, pero es todo un cuadro con los fármacos que toma. Los fármacos que toma son varios. Un poco de alcohol, no mucho, a ciertos fármacos les hace mal. Son varios para conciliar el sueño...”, lo graficó el propio Luque en las últimas horas.

Verse rodeado de afectos será vital para el estado de ánimo de un Maradona que posiblemente no vuelva a las canchas en lo que resta de 2020. Si bien su médico personal opinó que “a nadie hay que quitarle el trabajo y más si lo apasiona. Si le da una vida, una rutina”, también remarcó que necesita suma paz y descansar con sus seres queridos. La decisión sobre la continuidad o no, en este caso, pasará también por el club de La Plata ante el nuevo escenario.

En Gimnasia La Plata esperan con los brazos abiertos a Maradona, que igualmente no volvería a las canchas hasta 2021 (@gimnasiaoficial)

Alfredo Cahe, su histórico médico personal, fue pesimista respecto a la chance de que vuelva a sentarse en un banco de fútbol y advirtió días atrás: “No soy yo el que lo tenga que decir, hay mucha gente metida con ese tema, pero no me caben dudas de que me tengo que poner firme y después de este período agudo definir cuál va a ser el pronóstico y el tratamiento de Diego. Siempre que él lo acepte”.

Por lo pronto, el Lobo platense seguirá siendo comandado por Sebastián Méndez, la otra cabeza del cuerpo técnico compuesto por Maradona. El Tripero visitará este domingo desde las 14 en Parque Patricios en Huracán, en un encuentro con el que puede llegar a poner un pie en la próxima fase de la Copa de la Liga Profesional. En medio, se registró un suceso inesperado: la renuncia del presidente del club y hombre de confianza de Maradona, Gabriel Pellegrino.

A Diego lo mantienen informado sobre el estado del plantel de Gimnasia pero antes de habilitarlo a volver a pisar el césped del Bosque pretenden cerciorarse de que esté recuperado al 100% tras la operación del hematoma subdural en el cerebro que atravesó el 3 de noviembre pasado. En Nordelta su nuevo hogar está prácticamente listo para recibirlo.

