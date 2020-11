El descargo de Santiago Silva tras recibir una suspensión de dos años por doping: “Estoy más fuerte que nunca”

Santiago Silva recibió una suspensión de dos años por doping (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

En las últimas horas se conoció la resolución del caso de Santiago Silva, que en agosto del año pasado había sido noticia al hacerse público que había dado positivo de testosterona en un control antidoping. El delantero de Argentinos Juniors finalmente recibió una suspensión de dos años e hizo un duro descargo en sus redes sociales para dar su versión de los hechos y asegurar que esta situación adversa no lo hace pensar en el retiro.

Cabe recordar que el control antidoping había sido realizado el 12 de abril de 2019, cuando el atacante uruguayo jugaba para Gimnasia La Plata. Tras conocerse el resultado positivo, se interpuso una medida cautelar que le permitió al jugador seguir en actividad. Sin embargo, esta acción cayó debido a una resolución judicial que puso en efecto la sanción definitiva. En su momento, el Tanque había explicado que los niveles de testosterona superiores al límite permitido se debieron a un tratamiento médico que estaba realizando para volver a ser padre.

“Ayer recibí la triste notificación sobre la decisión que tomó AFA, dictaminado mi suspensión y anulando mi posibilidad de seguir jugando. A pesar de que en su momento cuando me fue requerido presente todos los análisis y certificados que comprobaban mi situación médica de ese momento (tratamiento para ser nuevamente padre)”, escribió Silva, de 39 años, en su cuenta de Instagram.

Luego, dejó en claro que este revés no significa el final de su carrera profesional: “Quienes me conocieron y compartieron conmigo mi extensa e intachable carrera saben de mi compromiso y superación día a día para con mi pasión, que es el fútbol. A pesar de este golpe, quiero hacerles llegar tranquilidad a quienes me quieren. Porque estoy más fuerte que nunca y decidido a seguir dedicado y comprometido con el fútbol para que esto aún no se termine”.

Silva acompañó el texto con una serie de fotos suyas gritando goles con distintas camisetas que ha vestido a lo largo de su carrera como las de Argentinos Juniors, Boca, Vélez, Lanús, Banfield, Gimnasia, Talleres, Arsenal y Newell’s.

Debido a que se cayó la medida cautelar y se hizo efectiva la dura sanción impuesta por el Tribunal Antidopaje, Silva no pudo ser parte del plantel de Argentinos Juniors en el duelo ante San Lorenzo, válido por la primera fecha de la Zona 5 de la Copa de la LIga Profesional. El encuentro terminó 0-0.

