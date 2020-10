Gallardo dio la lista de concentrados de River ante Banfield a la espera de saber dónde se jugará el partido

Marcelo Gallardo apuesta por sus titulares de cara al choque con Banfield (REUTERS/Marcelo Endelli)

Aunque parezca mentira, es real. A un día para el partido que protagonizarán River y Banfield por la primera fecha de la Zona 3 de la Copa de la Liga Profesional aún no está confirmado el escenario donde se llevará a cabo el partido. El juego será este domingo, desde las 21.15, con televisación de TNT Sports.

Cuando parecía que se habían limado todas las asperezas, un revés de último momento cambió por completo el escenario. El jueves, luego de una visita por Chiqui Tapia por el predio del conjunto millonario en Ezeiza, tanto el presidente de la AFA como Rodolfo D’Onofrio declararon públicamente que el River Camp “está en condiciones” de albergar el juego ante el Taladro. Sin embargo, desde la Liga de Fútbol Profesional se mantienen firmes en su postura de bajarle el pulgar al campo de entrenamiento del club de Núñez.

Desde River confían en que están dadas las condiciones y que cuentan con todas las autorizaciones pertinentes, como la televisación y la seguridad. Además, sostienen que la Liga Profesional no tiene ninguna potestad, ya que no tiene una figura jurídica. En caso que su lucha no prospere, el Millonario deberá activar el plan b, que sería alquilar un estadio (el Tomás Adolfo Ducó de Huracán y el José Amalfitani de Vélez asoman como posibilidades).

Así lucía el River Camp el viernes por la noche

Vale destacar que en el River Camp ya estaba todo preparado, incluso ya se encontraba en el lugar la estática de la Liga Profesional.

Mientras todo esto sucede, Marcelo Gallardo confeccionó la lista de concentrados. Ya que aún falta para el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Atlético Paranaense (martes 24 de noviembre), en la cabeza del Muñeco está la idea de poner lo mejor ante Banfield.

De esta manera, el once titular sería el mismo que viene de golear por 3 a 0 a Liga de Quito en el Libertadores de América (el Monumental se encuentra actualmente en obras). Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Javier Pinola, Milton Casco; Nacho Fernández, Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz; Julián Álvarez, Rafael Santos Borré y Matías Suárez.

Jorge Moreira, quien recibió el alta el martes pasado tras dejar atrás una distensión en el recto anterior derecho, quedó fuera de la nómina. Lo mismo sucedió con Bruno Zuculini, quien todavía se recupera de una distensión en el isquiotibial derecho.

La lista de concentrados:

La lista de concentrado de River ante Banfield (@RiverPlate)

Arqueros: Franco Armani, Enrique Bologna y Germán Lux.

Defensores: Gonzalo Montiel, Elías López, Milton Casco, Paulo Díaz, Robert Rojas y Javier Pinola.

Mediocampistas: Enzo Pérez, Leonardo Ponzio, Santiago Sosa, Ignacio Fernández, Nicolás De La Cruz, Cristian Ferreira y Jorge Carrascal.

Delanteros: Rafael Santos Borré, Matías Suárez, Julián Álvarez, Lucas Pratto, Federico Girotti y Lucas Beltrán.

