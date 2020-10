Claudio Tapia recorrió el River Camp y dio el visto bueno para se juegue allí la Copa de la Liga Profesional: “Las condiciones están dadas”

River jugará la Copa de la Liga Profesional en el River Camp

La novela finalmente concluyó. Tras varios días con idas y vueltas, River consiguió las aprobaciones necesarias para disputar la Copa de la Liga profesional en su centro de entrenamientos en Ezeiza. Su estreno oficial (como el Monumental se encuentra en plenas reformas, el Millonario disputó todos sus amistosos en el River Camp) será este domingo, desde las 21.15, ante Banfield, en el marco de la Fecha 1 del Grupo 3.

Una de las pruebas que tuvo que superar el club de Núñez para conseguir el aval de mudarse a su complejo deportivo fueron las inspecciones técnicas por parte de la empresa encargada de las transmisiones televisivas de los partidos.

Tribunas por encima de los bancos y luces reglamentarias, algunos de los cambios que lucirá el River Camp

Claudio Tapia, tras visitar las instalaciones este jueves, reconoció que “las condiciones están dadas, falta lo administrativo para notificarle al Aprevide”. “Los trabajos se están llevando a cabo, como también los pedidos de la TV. Hay mucha gente trabajando. Hay confianza de que se termine todo el sábado para que se pueda jugar y el producto se pueda ver bien”, añadió.

“No hay que hablar de debilidades, todos queremos lo mismo, que el fútbol argentino siga creciendo. Marcelo (Tinelli) sabía que venía, hablé con él. Todos queremos lo mismo”, expresó el mandatario, desterrando cualquier tipo de problemas con el dirigente de San Lorenzo.

Por último, se refirió a la reunión que mantuvo ayer con Jorge Amor Amela y Rodolfo D’Onofrio: “Siempre hablo con todos los dirigentes, con Jorge y Rodolfo tengo una relación buena, como con todos los dirigentes. Es normal que se charlen y debatan cosas. Uno tiene que llevar estas reuniones, respetando las opiniones de cada uno. No tener una misma opinión no significa estar enfrentado. La prioridad es el fútbol argentino”.

Claudio Tapia visitó el River Camp

Aunque River se ahorrará bastante dinero al evitar tener que alquilar un estadio (el Libertadores de América de Independiente, el Tomás Adolfo Ducó de Huracán y el José Amalfitani de Vélez eran algunas de las opciones), la insistencia de la dirigencia iba más por el carril deportivo, ya que el campo de juego se encuentra en un perfecto estado, algo que es fundamental para el director técnico Marcelo Gallardo, quien actualmente se encuentra aislado de manera preventiva.

En las últimas horas, fue una constante ver el desembarco de distintos camiones en el predio, ya que llevaron las cabinas de televisión (con aire acondicionado incluido), baños químicos, estructuras metálicas, donde se dispondrán las distintas cámaras de TV, lonas, para rodear el perímetro y publicidad estática.

Una de las imágenes de la maqueta que River le presentará a la Liga Profesional y AFA

Además de contar con un césped que es envidia de varios de los conjuntos que participan del torneo de Primera División, en la cancha número 1 del River Camp se encuentran cuatro torres de iluminación de última generación, aptas para transmisiones en horario nocturno.

Vale destacar que el predio de River tuvo importantes mejoras en el último tiempo. Cuenta con un total de 14 hectáreas -todas con wifi- y más de 1100 metros cuadrados de obra civil. 7 canchas de fútbol (tres tienen las mismas dimensiones que las del Monumental), riego automático sectorizado en la totalidad de las canchas, vestuarios, sector de masajes y jacuzzi para los jugadores. Además, se crearon nuevos departamentos de kinesiología, neurociencia, psicología y nutrición.

Así llegaron las cabinas de TV al River Camp

También se mejoraron los bancos de suplente, se puso en valor los vestuarios, se incorporó un nuevo grupo electrógeno y una UCO (unidad de coordinación operativa) portátil.

“Me preguntaron un montón de personas... Desgraciadamente, cuando ya no hay público el fútbol deja de tener la esencia normal y la esencia lógica del juego. Me gustaría jugar en un estadio normal, pero si las condiciones del River Camp están avaladas y están permitidas me parece que no habría inconvenientes”, sostuvo Javier Sanguinetti, DT del Taladro.

Si bien debido a algunas cuestiones reglamentarias el Millonario no pudo trasladar su idea al plano internacional (Independiente deduce 70 mil dólares por cada partido allí disputado de una vieja deuda), los comandados por el Muñeco sí lograron su cometido en el ámbito local. Luego del choque de este domingo ante Banfield, River recibirá el sábado 7 de noviembre a Rosario Central por la Fecha 2. El siguiente juego en su casa será en el cierre de la fase de grupos, ante Godoy Cruz.

Las instalaciones del River Camp

SEGUÍ LEYENDO:

Así se jugará la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional

El curioso regalo de Leonardo Ponzio al plantel de River que generó una revolución en las redes

Se filtró la que sería la nueva camiseta de River para la temporada que comienza