La contundente frase de Rafael Santos Borré cuando le preguntaron sobre una hipotética nueva final de Libertadores entre River y Boca

El colombiano festeja en Madrid tras el triunfo 3-1 de River en la final de la Libertadores ante Boca (Gabriel BOUYS / AFP)

Rafael Santos Borré es sinónimo de gol en la gestión de Marcelo Gallardo en River. El colombiano, de 25 años, acumula 41 conquistas y cinco títulos con el Muñeco en el banco de suplentes, el entrenador que logró obtener su mejor versión. “Le estoy agradecido a Gallardo porque me ha hecho crecer como jugador y como persona, me ayudó a corregir cosas”, subrayó en una entrevista con La Oral Deportiva (AM 630).

Borré formó parte del plantel que celebró la Copa Libertadores 2018, tras vencer a Boca en la final en Madrid. Y en la presente edición del certamen continental más importante, el Millonario nuevamente puede enfrentarse a su clásico rival en la definición. Antes, por los octavos, deberá sortear la resistencia de Atlético Paranaense.

Sin embargo, el ex Deportivo Cali y Atlético Madrid no exhibió temor ante una revancha de aquella resonante victoria. “Todavía estamos lejos de la final y es apresurado dar un veredicto, pero para el fútbol sería muy bueno que se dé otro River-Boca porque a la gente le encantaría. De todos modos, eso no va a cambiar nada de lo que pasó antes”, remató, remarcando la huella de lo ocurrido en el estadio Santiago Bernabéu.

“Desde que estoy en River me han tocado varios Superclásicos y son siempre partidos lindos que uno siempre quiere ganar porque generan mucha expectativa. Ambos clubes compiten muy bien y me tomo con tranquilidad un posible enfrentamiento: conozco la capacidad de nuestro equipo en este tipo de partidos”, agregó, respaldando la virtud de reinventarse permanentemente que mostró la Banda bajo la tutela de Gallardo.

Precisamente, en una de las tantas metamorfosis del equipo para no perder identidad, tras el parate por la pandemia River mutó a un esquema con tres atacantes (Borré, Julián Álvarez y Matías Suárez) que le permitió sostener la agresividad. Al colombiano, la nueva versión millonaria le atrae. “Jugar con tres delanteros te genera muchas facilidades, nos complementamos bien y rotamos por todo el frente de ataque”, planteó.

El vínculo de Borré vence el 30 de junio de 2021. A su vez, River posee el 50% de su ficha y si quiere asegurarse su continuidad antes debe comprarle un 25% más del pase al Aleti (en 3.5 millones de euros). El delantero busca mantenerse al margen de las especulaciones. “Se me acaba el contrato y eso genera incertidumbre, pero hay que esperar. Si hay una oferta, se analizará”, concluyó.

