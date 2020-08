Rolfi Montenegro contó cómo se siente Messi y dio detalles de la charla que tuvo con Koeman: “Está muy enojado, muy insatisfecho”

Rolfi Montenegro sobre la cumbre entre Lionel Messi y Ronald Koeman

El Barcelona sigue en estado de ebullición producto de la humillante eliminación de la Champions League a manos del Bayern Múnich. Ese histórico 8-2 sufrido en Portugal eyectó a Quique Setién de su puesto de entrenador y a Eric Abidal, como secretario técnico.

Pero no serán los únicos, ya que la dirigencia blaugrana comandada por Josep Maria Bartomeu ya adelantó que habrá “limpieza” en el plantel, con algunas ventas importantes de las “vacas sagradas”, entre ellas Luis Suárez y Jordi Alba, dos de los amigos que tiene Lionel Messi en la plantilla.

A partir de ello, y de la elección del flamante entrenador Ronald Koeman, quien llegó para depurar al plantel, el futuro de La Pulga en el equipo culé está en duda. En las últimas, la prensa catalana dio a conocer una frase que le habría dicho Lionel Messi al histórico ex jugador blaugrana: “Me siento más afuera que adentro”.

Sin embargo, para Rolfi Montenegro esa no fue la declaración, aunque sí reconoció que el rosarino está “está muy enojado, muy insatisfecho”. El ex delantero de Independiente guarda una gran relación con La Pulga de su breve pasos por las selección argentina entre 2007 y 2008, de la mano de Diego Maradona.

Lionel Messi y Ronald Koeman, capitán y entrenador del Barcelona

“Para mí lo puso a Koeman al día de todo lo que pasa en Barcelona. Está muy enojado, insatisfecho me dijo el papá”, reveló el Rolfi sobre la charla que tuvo con Jorge Messi. “Está muy insatisfecho y le dijo que quiere un cambio. Le aclaró el panorama. No dejó que el vocero sea otro. Evitó que la gente que hizo mal en este tiempo le hable o le diga todo como creen que es. No dejó que intervenga el presidente”, agregó Montenegro sobre la reunión de La Pulga y el nuevo DT.

Lionel Messi decidió interrumpir sus vacaciones en Los Pirineos para reunirse con Ronald Koeman, quien llegó a la entidad catalana para depurar un plantel repleto de jugadores experimentados. Entre ellos aparece Luis Suárez, gran amigo de La Pulga.

“Por ahí ves que Suárez estaba lesionado y lo hicieron jugar igual. Hay cosas que no sabemos. Cuando acá decíamos pobre técnico (por Setién), por ahí no era tan pobre. Decíamos le caen todos al técnico, ni habla... Y no sé si en el día a día no hablaba. Parecía más el ayudante de campo que el técnico el problema”, especificó el ex jugador de Independiente.

“Yo creo que no se va, ojalá. Sería redondear lo que hizo a lo largo de su carrera”, cerró el Rolfi Montenegro.

SEGUÍ LEYENDO:

Una de las figuras del Bayern Múnich reveló cuál fue la reacción de Messi cuando le pidió la camiseta tras el contundente 8-2

La crisis en el Barcelona tuvo un particular rebote en la selección de España

“Messi y los jóvenes”: cómo es el proyecto que prepara el Barcelona para una reestructuración histórica

Quiénes son los 4 jugadores que Ronald Koeman buscaría incorporar al Barcelona

Barcelona pretende a un semifinalista de la Champions League para reemplazar a Luis Suárez

Limpieza millonaria: la imponente cifra que dejaría de pagar el Barcelona en caso de vender a sus pesos pesados

La dura crítica de un ex jugador del Barcelona que tuvo a Ronald Koeman como DT: “No fui feliz, pedí salir y me fui al Milán”