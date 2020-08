La dura crítica de un ex jugador del Barcelona que tuvo a Ronald Koeman como DT: “No fui feliz, pedí salir y me fui al Milán”

Deulofeu debutó como profesional en Barcelona - REUTERS/Vincent West

El FC Barcelona comienza a dar sus primeros pasos después de la debacle en Lisboa tras ser humillado en los cuartos de final de la Champions League por el Bayern Múnich. Lo primero que hizo la institución fue renovar el banquillo, al que llegó el holandés Ronald Koeman, ex seleccionador de su país, que también tuvo un paso por el Everton de Inglaterra.

Fue allí donde coincidió con Gerard Deulofeu, un joven futbolista que estaba catalogado como el “Nuevo Messi” del conjunto azulgrana, pero que tras su asenso al primer equipo no pudo brillar y terminó siendo cedido de equipo a equipo hasta que finalmente fue vendido al club inglés en 2015.

Mirándolo a la distancia, y en diálogo con el programa Catalunya Radio ‘El club de la mitjanit', el ex jugador azulgrana reconoció que no la pasó bien cuando estuvo bajo las órdenes del técnico de 57 años.

El entrenador holandés estuvo en el Everton durante 3 temporadas - REUTERS/Albert Gea

“Yo de Koeman te puedo hablar de mi experiencia personal, y tengo muy poca cosa que decirte de él. A mí no me aportó absolutamente nada. No fui feliz, pedí salir y me fui al Milán”, reconoció el atacante del Watford, y que actualmente busca club tras el descenso del mismo a la segunda categoría. “Ya veremos cómo le va en el Camp Nou”, agregó.

Curiosamente, tras volver de su sesión de préstamo del conjunto italiano en 2017, el español fue comprado por el FC Barcelona tres años después de su salida. Sin embargo, su juego volvió a decaer con la camiseta azulgrana y, en las pocas chances que tuvo de jugar, no logró convencer a Ernesto Valverde. Seis meses después ya estaba en el Watford inglés.

“La verdad es que el Barça no me da pena alguna, de hecho, ahora mismo me da igual”, reconoció Deulofeu al ser consultado por la situación que vive el equipo en el que dio sus primeros pasos como profesional. “Para mí es muy fuerte la lista de los jugadores con los que no cuentan. Estamos hablando de jugadores que han ganado y dado todo por y para el Barcelona. Pero es tema de club, y ya se apañarán”, consideró.

Deulofeu busca equipo tras el descenso del Watford

“La derrota con el Bayern fue terrible, ademas por lo inesperado. Me impresionó, eran aviones. La Champions tiene estas cosas, si no espabilas, te pasan por encima”, afirmó el futbolista, quien también opinó sobre Lionel Messi: “No sé que pasará con él porque no estoy en su cabeza, pero a mi no me gustaría que se fuese del Barcelona. Ha hecho historia allí y me encantaría que siguiese. Lleva una carrera de escándalo”.

Finalmente habló de la Masía: “En Barcelona llevan años sin tener paciencia con la cantera. Si les das tiempo, aprenden el estilo del primer equipo. Jugadores hay, que muchos hemos salido de ahí, pero no paciencia. Ahora habrá cambios, pero llevan años de retraso”.





