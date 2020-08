Ronald Koeman es el nuevo entrenador del Barcelona (AFP)

Este martes, el Barcelona informó el arribo de Ronald Koeman a la dirección técnica luego de que el lunes se oficializara la salida de Quique Setién, cuyo último partido fue la humillante derrota por 8 a 2 ante el Bayern Múnich en los cuartos de final de la Champions League. El holandés, que se desvinculará de su seleccionado, comandará al club que lo vio brillar como futbolista entre 1989 y 1995.

El anuncio lo hizo el propio presidente de la institución, Josep Maria Bartomeu, a través de la señal de BarçaTV, en la que habló sobre lo que fue la última temporada del equipo azulgrana que culminó sin títulos ni triunfos en los clásicos ante el Real Madrid, un balance catastrófico para un elenco que cuenta con Lionel Messi, último ganador del Balón de Oro y considerado como uno de los mejores futbolistas de toda la historia.

“Si nada se tuerce, en los próximos días anunciaremos a Ronald Koeman como nuevo entrenador del FC Barcelona”, comunicó el máximo dirigente. Apostamos porque le conocemos muy bien por cómo es y cómo piensa y cómo juegan sus equipos, pero también por su experiencia, por estar en el Dream Team de Johan Cruyff, conoce el Barça y la forma de entender el fútbol”, remarcó.

Koeman, discípulo de Johan Cruyff, ya había sido sondeado en enero cuando el Barcelona despidió a Ernesto Valverde. En aquella ocasión, el técnico rechazó el ofrecimiento ya que pronto se disputaría la Eurocopa 2020, certamen que finalmente se aplazó para 2021 por la pandemia del coronavirus. Ahora, no pudo declinar la propuesta. “En diciembre hablamos con diferentes entrenadores para ver los que podían venir. En aquel momento lo negamos porque no se podía explicar, ahora lo puedo decir. Koeman nos dijo que tenía una responsabilidad con Holanda y no podía dejarles sin entrenador, pero fue el primer entrenador con el que contactamos. Ahora nos ha dicho que la Eurocopa está muy lejos, estamos en pandemia y no sabemos qué pasará con las competiciones. Ahora ha dicho que puede hacerlo. Es un sueño para él desde hace mucho”, sostuvo Bartomeu.

Ronald Koeman fue fotografiado en el aeropuerto de Barcelona este martes (Reuters)

Quien se está encargando del papelerío fue, Òscar Grau, CEO del club, que viajó a Holanda para reunirse con los dirigentes de la federación neerlandesa el lunes para acordar su desvinculación. Este martes, el entrenador se tomó un avión desde Ámsterdam rumbo a Cataluña, pero justo antes fue interceptado por las cámaras de la televisión NOS y declaró: “Este es el momento de aceptar el cargo de entrenador del Barça. Me gustaría, claro pero todavía no hay un acuerdo definitivo, faltan las firmas en el contrato. Es en ese momento cuando todo es cien por cien seguro”.

El ex técnico del Ajax, Valencia y PSV, entre otros, tendrá la dificil tarea de pararse al frente de un plantel que viene acumulando frustraciones y que tiene la presión de ganar títulos cuanto antes. Además, por estas semanas se iniciará el proceso de recambio también en el vestuario, por lo que es difícil saber con qué jugadores podrá contar para el inicio de la temporada. Entre los apellidos que podrían abandonar el club se destacan los de Luis Suárez, Sergio Busquets, Gerard Piqué, Jordi Alba, Ivan Rakitic y Arturo Vidal, entre otros.

Otra de las medidas en el marco de la “amplia reestructuración” anunciada por el conjunto catalán fue la salida de Éric Abidal, ex jugador del club e integrante del ya mítico equipo de Pep Guardiola, quien se desempeñaba como secretario técnico de la actual gestión. “Fue una decisión personal suya y la aceptamos”, contó Bartomeu en BarçaTV.

La Liga arrancará el fin de semana del 12 y 13 de septiembre, por lo que Koeman tendrá menos de un mes para preparar el comienzo de su ciclo y por lo que se estima, estas semanas serán agitadas en el mundo Barcelona.

