Crimen y Justicia

Pactó una cita por Internet y lo amanazó para que le transfiera $9 millones

El caso involucra una cita frustrada y una serie de intimidaciones, en las que el afectado transfirió altas sumas mientras era acosado por mensajes y videos amenazantes, según los datos de la denuncia

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Primer plano de un hombre de 56 años en perfil, con la cara parcialmente visible, sosteniendo un smartphone brillante con ambas manos en un ambiente oscuro.
Un hombre de 56 años perdió 9 millones de pesos tras ser extorsionado en La Plata (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hombre de 56 años fue víctima de una grave extorsión luego de pactar una cita a través de internet, lo que le llevó a perder cerca de 9 millones de pesos. El hecho ocurrió entre la noche del 12 y la tarde del 13 de mayo de 2026, en un departamento ubicado sobre la calle 49 entre 3 y 4, en el centro de La Plata. Las autoridades judiciales buscan determinar la identidad de quienes participaron en la maniobra.

Las amenazas y maniobras intimidatorias iniciaron tras la comunicación virtual y se extendieron hasta después del pago, activando la intervención de la Justicia local por el delito de extorsión. La víctima, cuya identidad no fue difundida, accedió primero a una publicación relacionada con servicios de compañía en redes sociales.

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Esto derivó en un contacto inicial mediante una página web, donde eligió a una mujer identificada como “Aylen”. Luego de intercambiar mensajes de WhatsApp, ambos acordaron el encuentro para las 22 horas en el domicilio del hombre.

Sin embargo, minutos antes de concretar la cita, la situación cambió: la mujer exigió que él bajara a buscarla a la esquina de 4 y 49. Ante la negativa del hombre de abandonar su departamento, el intercambio se tornó hostil. Según la denuncia, de inmediato le reclamaron una “multa” por la contratación de los servicios y, en ese contexto, surgieron las primeras amenazas económicas, de acuerdo a 0221.

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Calle 49 entre 3 y 4 en La Plata donde se ubica el departamento en que ocurrieron los hechos (Google Maps)
Calle 49 entre 3 y 4 en La Plata donde se ubica el departamento en que ocurrieron los hechos (Google Maps)

En los mensajes posteriores, la exigencia inicial fue por 600 mil pesos y pasó a amenazas directas, indicándole que ese dinero se “cobraría de alguna manera” si se negaba a pagar. En ese momento intervino un segundo interlocutor, quien se presentó como el supuesto “jefe” de la organización involucrada en la extorsión. Según consta en la denuncia policial, el hombre, asustado, optó por comunicarse al 911. Sin embargo, los operadores le respondieron que no podían enviar un patrullero dado que solo se trataba de amenazas.

A partir de ese punto, la víctima fue objeto de intimidaciones presenciales y virtuales durante toda la madrugada. Según consta en el expediente, escuchó golpes en la persiana del living, con frente a la calle 49, y posteriormente ruidos en la ventana del dormitorio, que se comunica con los techos de comercios vecinos. Las amenazas se mantuvieron, así como la sensación de vigilancia e inminente ingreso a la vivienda.

El reportante volvió a contactar a los extorsionadores, quienes elevaron la presión advirtiéndole que para que el acoso cesara debía realizar transferencias bancarias inmediatas. Frente al miedo y el acoso constantes, el hombre realizó transferencias desde distintas cuentas bancarias por un valor acumulado cercano a 9 millones de pesos, cifra que según la denuncia no logró frenar el hostigamiento. La víctima siguió recibiendo amenazas, incluyendo videos de armas de fuego, mensajes intimidatorios y llamadas reiteradas, aun después de cumplir con las exigencias económicas.

La causa fue calificada por la Justicia como “extorsión”. La investigación se orienta a descubrir el entorno y posibles vínculos de los autores con grupos organizados que operan bajo esta modalidad en La Plata.

Expertos en seguridad digital advierten que las estafas en aplicaciones de citas siguen ciertos patrones: perfiles con poca información, declaraciones emocionales intensas desde el inicio, presión para continuar la conversación fuera de la plataforma y solicitudes de dinero bajo historias urgentes o inconsistentes. El uso de técnicas como la manipulación emocional y hasta el empleo de imágenes y deepfakes complica la detección de estos delitos.

Se recomienda no compartir información personal o financiera y denunciar cualquier comportamiento sospechoso a las autoridades. La atención y la precaución siguen siendo las principales herramientas para evitar ser víctima de este tipo de extorsiones.

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