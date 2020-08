En qué lugar se refugió Lionel Messi y con qué jugadores del Barcelona pasa las horas más críticas de la institución

Lionel Messi analiza seriamente abandonar el Barcelona, luego de la humillante derrota ante el Bayern Münich que lo eliminó de la Champions League (Photo by Manu Fernandez / POOL / AFP)

Lionel Messi decidió recluirse junto a su familia en una de sus casas que tiene en España. El astro del Barcelona viajó junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, a la residencia que tienen en los Pirineos de Cataluña, ubicada a poco más de una hora en auto desde Barcelona.

“Los Pirineos catalanes están llenos de parajes naturales pintados con los tonos gris roca de cumbres que superan los 3.000 metros de altitud”, reza el sitio oficial de la comuna, que cuenta con siete parques naturales y un gran parque nacional de al menos 1.000 kilómetros de caminos. Allí, en las montañas, el argentino analiza los pasos a seguir en medio de rumores de todo tipo acerca de su futuro.

(@antonelaroccuzzo)

Lionel Messi no se encuentra solo. Según la prensa europea, el capitán está acompañado de sus amigos Luis Suárez y Jordi Alba, quienes también viajaron junto a sus familias. Los tres futbolistas siguen con mucho hermetismo la crisis del Barcelona que se desató luego de la humillante derrota ante el Bayern Münich por 8-2, que lo eliminó de la Champions League.

Este domingo, se confirmó lo que era un secreto a voces: Quique Setién dejó de ser el entrenador del conjunto culé, a solo ocho meses de haber asumido. Detrás del DT podrían seguirle varios futbolistas, ya que la dirigencia tomó la decisión de llevar a cabo una profunda renovación para intentar moldear un nuevo equipo competitivo para retener al capitán.

Lionel Messi, Luis Suárez y Jordi Alba son compañeros del Barcelona y amigos fuera de las canchas (REUTERS/Albert Gea)

En las últimas horas se especuló con una megaoferta para que Neymar, uno de los mejores socios de Lionel Messi en el Barcelona, retorne al club. Según publicó el diario catalán Sport en su portada que saldrá este lunes, Ney es el gran objetivo. Al parecer se han escuchado las plegarias de Lionel Messi y de los aficionados, quienes clamaban por el regreso del brasileño hace tiempo. La oferta que prepara el cuadro azulgrana es de USD 70 millones más el pase de Antoine Griezmann.

Vale recordar que el contrato de La Pulga vencerá a mediados del próximo año, fecha en la cual se celebrarán las elecciones presidenciales. Las charlas por la renovación están congeladas y es incierto el futuro del mejor jugador del mundo.

La portada de Sport de este lunes

Según reveló el periodista brasileño Marcelo Bechler, el delantero quiere abandonar el club azulgrana: “La información que tenemos es que Lionel Messi quiere dejar Barcelona ya y la directiva ya fue comunicada sobre eso”. De inmediato, la frase del corresponsal del diario Esporte Interativo repercutió en los principales portales del planeta y varios periodistas catalanes se hicieron eco de lo que hasta entonces era un rumor.

Bechler, cuya data fue replicada por el sitio británico The Sun, apuntó que una persona del club, muy cercana al argentino, le dijo: “Nunca vi a Messi tan fuera del Barcelona en tantos años aquí dentro como ahora”.

Koeman es el principal apuntado por la dirigencia del Barcelona a ocupar el puesto de Quique Setién (REUTERS/David Klein/File Photo)

Aunque la salida de Quique Setién se confirmó este domingo, desde la comisión directiva del Blaugrana ya venían barajando distintas opciones para suplantar al entrenador. Las opciones siempre se redujeron a tres simples nombres que parecen estar jugando una carrera entre ellos, no por el accionar de estos estrategas en sí, sino por las distintas opiniones y consideraciones de los propios directivos. Desde Europa aseguran que quién reemplace al ex DT del Betis no saldrá de la terna entre Ronald Koeman, Xavi Hernández y Mauricio Pochettino. Aunque claro, hay uno de ellos que hoy por hoy es el principal candidato y está un paso por encima del resto. Y este es el holandés.

Según el medio Mundo Deportivo, el actual conductor de la Naranja Mecánica tiene carácter para comandar una reestructuración en el equipo y los pergaminos necesarios para hacerse oír por los referentes de la plantilla. También es conocedor a flor de piel lo que significa vestir la camiseta culé ya que así lo hizo entre 1989 y 1995, incluso fue el héroe de la final ante la Sampdoria en 1992 al marcar el gol de la victoria que le dio su primera Copa de Europa al elenco catalán. Hijo de la filosofía de Johan Cruyff, Koeman ya había sido sondeado por el Barça en enero, cuando desde el club se despidieron de Ernesto Valverde, pero en ese momento rechazó la oferta ya que quería disputar la Eurocopa al frente de su selección, pero la misma se aplazó para 2021 y sabe que este podría ser el último llamado del Blaugrana.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Por qué el Manchester City es el principal candidato a arrebatarle a Lionel Messi al Barcelona

Revolución en el Barcelona: Luis Suárez y otros pesos pesados podrían abandonar el club

¿Lionel Messi quiere irse del Barcelona?: las versiones sobre su futuro que tienen en vilo a España