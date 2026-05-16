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Zelensky anunció nuevos “formatos de respuesta” de Ucrania tras los últimos ataques mortales de Rusia sobre Kiev

El presidente ucraniano ordenó a las Fuerzas de Defensa y Seguridad preparar un plan específico de contraataque y reforzar la defensa en Chernígov y Kiev ante el riesgo de nuevos bombardeos rusos contra infraestructura civil

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Zelenski visitó las tropas desplegadas en uno de los principales focos de la guerra, Kupiansk
Volodimir Zelensky (C) visitando las posiciones de las tropas ucranianas en el sector de Kupyansk, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania (AFP/Archivo)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, anunció el viernes la aprobación de nuevos “formatos de respuesta” contra Rusia tras los recientes bombardeos sobre Kiev, que dejaron al menos 24 muertos, incluidos tres niños.

Debemos responder a los ataques rusos contra nuestras ciudades y pueblos de forma justa y contundente. Aprobaré ciertos formatos de respuesta”, declaró Zelensky en su discurso vespertino hacia los ucranianos que sufren día a día los bombardeos de las tropas invasoras.

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El mandatario confirmó que “anoche, el enemigo ya presenció ataques que impactaron, en particular, en sus instalaciones petroleras y bases militares” y que las operaciones continuarán.

Las declaraciones siguieron al ataque ruso del jueves en Kiev, donde un misil Kh-101 destruyó parte de un edificio residencial de nueve plantas. “Los rusos prácticamente arrasaron una sección entera del edificio”, denunció el presidente.

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Zelensky advirtió que los servicios de Inteligencia ucranianos detectaron un aumento de la cooperación militar entre Rusia y Bielorrusia y acusó a Moscú de buscar una mayor implicación de Minsk en el conflicto. Según el mandatario, el Kremlin estudia nuevas operaciones desde territorio bielorruso dirigidas tanto contra el eje Chernígov-Kiev como contra países de la OTAN fronterizos con Bielorrusia.

Zelensky junto a militares ucranianos (Europa Press/Archivo)
Zelensky junto a militares ucranianos (Europa Press/Archivo)

Por este motivo, el presidente ordenó a las Fuerzas de Defensa y Seguridad de Ucrania preparar un plan específico de respuesta y reforzar la defensa en ambas regiones ante el riesgo de nuevas ofensivas.

También afirmó que Kiev dispone de documentos rusos sobre posibles ataques contra “instalaciones políticas y militares” en la capital, incluida la calle Bankova, sede de la Presidencia. “Algunos en Moscú aún no comprenden que los ucranianos jamás renunciaremos a nuestra independencia”, concluyó.

Rescatistas transportan el cuerpo de una persona rescatada de entre los escombros en el sitio de un edificio de apartamentos dañado durante los ataques con misiles y drones rusos, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev (REUTERS)
Rescatistas transportan el cuerpo de una persona rescatada de entre los escombros en el sitio de un edificio de apartamentos dañado durante los ataques con misiles y drones rusos, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev (REUTERS)

Horas antes, Zelensky afirmó que su país se reservaba el derecho a responder tras el ataque ruso que ocasionó la muerte de 24 personas. “Tenemos motivos para responder apuntando contra la industria petrolera rusa, su producción militar y contra quienes son directamente responsables de los crímenes de guerra cometidos contra Ucrania y los ucranianos”, publicó en su cuenta de X.

Los comentarios del mandatario surgieron luego de que Rusia entregara a Ucrania los cuerpos de 526 militares caídos en combate, mientras la parte ucraniana hizo lo propio con 41 restos mortales de efectivos rusos, tras un nuevo intercambio entre ambos países.

La agencia estatal rusa RIA Nóvosti, que citó fuentes castrenses, informó sobre el procedimiento realizado horas después de que Moscú y Kiev efectuaran un canje de prisioneros de guerra. El intercambio anterior de cuerpos se realizó el 9 de abril, cuando Rusia entregó mil cadáveres y recibió 41 cuerpos de soldados rusos.

En viernes, el Ministerio de Defensa de Rusia reportó un intercambio de 205 prisioneros de guerra por cada bando, confirmado, posteriormente junto a imágenes, por el presidente ucraniano. “Es la primera etapa del intercambio de 1.000 por 1.000”, señaló Zelenski en sus redes sociales, en referencia al acuerdo alcanzado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como condición para que Kiev se sumara a la tregua declarada por Moscú con motivo del aniversario de la victoria soviética sobre los nazis, celebrado el 9 de mayo.

Soldados ucranianos y ex prisioneros de guerra reaccionan tras pisar suelo ucraniano después de un intercambio de prisioneros de guerra con Rusia (REUTERS/Thomas Peter)
Soldados ucranianos y ex prisioneros de guerra reaccionan tras pisar suelo ucraniano después de un intercambio de prisioneros de guerra con Rusia (REUTERS/Thomas Peter)

El alto el fuego se prolongó hasta el 11 de mayo, mientras la parte ucraniana manifestó su preocupación por un posible incumplimiento ruso en los términos del canje. Según Zelenski, muchos de los prisioneros retornados a Ucrania permanecían en cautiverio desde 2022, año del inicio de la invasión rusa a gran escala.

El canje previo, con 193 prisioneros por lado, tuvo lugar el 24 de abril. De acuerdo con el mando militar ruso, la mediación humanitaria de Emiratos Árabes Unidos resultó fundamental para concretar estos intercambios.

(Con información de EFE)

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