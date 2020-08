El futuro de Lionel Messi, el interés por Lautaro Martínez y las figuras que serán vendidas: 12 frases del presidente del Barcelona

Bartomeu y Messi, en tiempos más felices (Reuters)

Josep María Bartomeu anunció en la señal BarçaTV la contratación de Ronald Koeman como nuevo entrenador del Barcelona en reemplazo de Quique Setién. Y a lo largo de la entrevista que le realizaron dejó varias definiciones sobre la reestructuración que planifica en el área de fútbol, que vive momentos turbulentos tras el 2-8 ante el Bayern Múnich que dejó al elenco culé sin Champions League ni títulos en la temporada.

Uno de los cambios ya informados fue la salida de Éric Abidal, quien había tenido roces con los referentes, de la secretaría técnica. A partir de ahora la oficina la dirigirá Ramón Planes, que era su número 2. Las decisiones a partir de ahora serán consensuadas con el nuevo entrenador”, advirtió.

El futuro de Lionel Messi resultó uno de los puntos más esperados de sus declaraciones. El capitán, de 33 años, tiene vínculo vigente hasta el 30 de junio de 2021 y las negociaciones detrás de la renovación se encuentran frenadas. En el medio, arreciaron los rumores de una posible salida, con el Inter y el Manchester City como los destinos más probables.

“Messi sigue siendo el mejor jugador del mundo. Es el número 1 y lo tenemos nosotros. Y cada proyecto que se hace se hace pensando en eso y en hacer crecer sus cualidades. En el nuevo proyecto Koeman cuenta con Messi”, señaló, subrayando que piensa la próxima plantilla con el argentino como estandarte, algo que aseguró haber conversado con el neerlandés. “He hablado con Koeman y me ha dicho que Messi es el pilar de su proyecto”, agregó.

“Messi tiene contrato en el Barça hasta 2021, lo sabe él y lo sabemos todos. Hablo regularmente con Messi y sobre todo con su padre. Hay un proyecto, llegará un nuevo entrenador y cuenta con él. Messi quiere acabar su carrera en el Barcelona, lo ha dicho muchas veces”, dijo. Vale aclarar que desde el golpe ante el Bayern Múnich la Pulga aún no se expresó públicamente. En las últimas horas, además, La Gazzetta dello Sport publicó que Bartomeu estaría dispuesto a abrirle la puerta de salida al argentino bajo una condición: que diga públicamente que su deseo es el de cambiar de aire.

“Hablé con Jorge Messi y con otros agentes. Me dijo lo que todos sabemos, que hay una fuerte decepción. La decepción es correcta, hay que hacer este duelo, pero desde el domingo estamos preparando la temporada que viene. Vacaciones, limpiar la cabeza y comenzar la temporada con toda la fuerza”, reveló parte de su diálogo con el papá del fantasista. “No hay un fin de ciclo, por que un nuevo ciclo sería sin Messi, y Messi seguirá. Messi está creando una era, la era Messi. Y dentro de la era Messi hay varios ciclos y ahora comienza otro”, enfatizó.

OTRAS DEFINICIONES DE BARTOMEU

La renovación de Ter Stegen

“Soy optimista. Hoy le han operado y es un profesional. Es una gran persona. Su renovación se paró porque él dijo que no era el momento por la pandemia pero Ter Stegen seguirá muchos años en el Barcelona”.

Las enormes erogaciones por Griezmann, Dembelé y Coutinho

“Si hay alguna inversión que no ha ido bien es evidente. Dembélé se ha lesionado mucho. Coutinho tuvo que ser cedido porque no tuvo el encaje. A Griezmann no lo pondría en este paquete. Hay que ayudar a recuperar el jugador o darle una salida”.

La chance de incorporar a Lautaro Martínez

“Antes de reiniciar la Liga hablamos con el Inter, pero paramos las negociaciones hace unas semanas porque volvían las competiciones. Tienen la Europa League que la están jugando y esperaremos a ver cómo planifican el futuro el entrenador y la secretaría técnica”.

¿Neymar es un imposible?

“Ir a por un jugador cuando el club en el que está no lo quiere vender es imposible. El verano pasado lo intentamos. Es un jugador que con la situación de pandemia su club no lo pone a la venta”.

Los jugadores que se pueden ir

“Con lo del Champions hace falta una evolución, con jugadores que ya han cumplido y tienen que irse y jugadores que llegarán. El club está en una situación institucional, social y económica buena pero en una crisis deportiva. No quiero hablar mal de nadie. Quiero alabar la figura de los jugadores que nos han hecho el mejor club del mundo. Les felicito y ahora es el momento de empezar a despedir con todos los honores a algunos de estos jugadores. La renovación será tan profunda como haga falta para que el nuevo proyecto tenga éxito”.

“Cada jugador es una decisión y una charla individual. Las opciones están abiertas y las soluciones están todas sobre la mesa. Con algunos ya se ha hablado y con otros se hablará cuando se consensúe con al secretaría técnica y el entrenador. Todas las opciones están abiertas”.

¿Quiénes son intransferibles?

“Leo Messi y muchos otros jugadores. Messi es el mejor jugador de la historia pero hay otros intransferibles. Hay muchos jugadores jóvenes. Ter Stegen, Lenglet, De Jong, Semedo, Dembélé, Griezmann. Son jugadores que contamos mucho con ellos y que han venido para estar muchos años en el Barça”.

