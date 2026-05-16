Buscan a un nene de 4 años desaparecido en Chaco y sospechan que habría viajado con su mamá a Buenos Aires

Las autoridades sospechan que Bruno y su mamá habrían viajado a Buenos Aires

Este viernes, la Policía del Chaco activó una búsqueda para dar con el paradero de Bruno Danki Montenegro, un nene de 4 años que es oriundo de la localidad de Chorotis. La última vez que lo vieron fue este viernes 15 de mayo, cuando podría haber sido llevado por su madre de 35 años, identificada como Roxana Edith Montenegro.

La desaparición ocurrió durante la tarde, cuando su tía, con quien vive tras haber recibido la tutela legal, lo llevó por la mañana a la casa de su abuela para que pudiera visitar a su madre. Para el horario de la siesta, notaron que ninguno de los dos se encontraba en el domicilio.

PUBLICIDAD

Una de las personas en ser entrevistada fue la abuela de Bruno, quien aseguró desconocer a dónde podría haberse ido. A raíz de esto, la tía del pequeño acudió a la Comisaría de Chorotis para denunciar su desaparición. En el caso también tomó intervención la Unidad de Protección Integral.

De acuerdo con la información publicada por Diario Chaco, las autoridades sospecharían que la mujer se lo habría llevado con la intención de viajar con él hacia Buenos Aires. Uno de los datos que resultó relevante para la búsqueda sería que la mujer tiene un hermano que vive en esa provincia.

PUBLICIDAD

La denuncia fue realizada en la Comisaría de Chorotis

En paralelo, las autoridades activaron un pedido de captura en contra de Roxana Edith Montenegro, sobre quien pesa una acusación por “supuesta desaparición de personas”. Por este motivo, pidieron a la comunidad denunciar al 911 o a la comisaría más cercana, si llegara a tener noticias sobre su paradero.

De la misma manera, indicaron que Bruno tiene el cabello largo y ondulado de color castaño, tez trigueña y ojos oscuros. Asimismo, Roxana, su madre, fue descrita como una mujer de cabello negro, ojos oscuros y tez trigueña.

PUBLICIDAD

Continúa la búsqueda de Mario Carlos Ortiz, un hombre de 80 años desaparecido en Resistencia

La Policía del Chaco mantiene un amplio operativo de búsqueda para localizar a Mario Carlos Ortiz, un hombre de 80 años desaparecido en la ciudad de Resistencia. En las últimas horas se intensificaron las tareas de rastrillaje, abarcando zonas rurales, lagunas, canales y distintos sectores urbanos, con la participación de varias divisiones policiales y personal especializado.

El despliegue incluyó el uso de drones para ampliar el radio de cobertura y facilitar la inspección de áreas de difícil acceso, según informaron las fuerzas intervinientes. Esta tecnología permitió reforzar las recorridas terrestres y optimizar la búsqueda de posibles indicios sobre el paradero del hombre.

PUBLICIDAD

El hombre fue visto por última vez el pasado 4 de mayo

Paralelamente, los efectivos policiales recorrieron barrios de la ciudad, entrevistaron a vecinos y distribuyeron folletería con la descripción de Ortiz. El objetivo de esta acción fue recabar datos que puedan ser útiles para la investigación y fomentar la participación ciudadana en el proceso de búsqueda.

De acuerdo con Diario Norte, la policía informó que las tareas se llevan adelante de manera sostenida, verificando cada información recibida y ampliando los operativos en distintos puntos de Resistencia y sus alrededores. Se reiteró el pedido a la comunidad para que, ante cualquier dato relevante sobre el caso, se comunique de inmediato con las autoridades.

PUBLICIDAD

Ortiz fue denunciado como persona desaparecida el 5 de mayo, pero la última vez que lo vieron fue el día anterior, cerca de las 14:00 horas, mientras caminaba por la intersección de Arturo Illia y Julio Acosta.

Según la descripción ofrecida por las autoridades, el hombre mide 1,70 metros de altura, tiene contextura física delgada, tez morena y con los cabellos blancos. Asimismo, indicaron que vestía un pantalón negro, una campera rompeviento negra y ojotas deportivas.

PUBLICIDAD

En caso de contar con información sobre su paradero, pidieron acercarse a la comisaría más cercana, llamar al servicio de emergencias al 911 o a la Comisaría Octava Metropolitana de Resistencia al 3624434141.