El “auto-test”, la metodología que eligió River para hacerle los estudios de coronavirus al plantel

Así serán los testeos al plantel de River

Cada vez falta menos para que la pelota vuelva a rodar en el fútbol argentino. A inicios de esta semana se produjo un cónclave clave (participaron Santiago Cafiero, Ginés González García -Ministro de Salud-, Matías Lammens -titular de la cartera de Deportes-, Claudio Tapia y Víctor Blanco -presidente y secretario de la AFA, respectivamente- y el abogado Andrés Patón Urich), en el que confirmaron la vuelta a los entrenamientos para los equipos que militan en la Primera División para este 10 de agosto.

Con este cuadro de situación planteado, en River comenzaron a moverse para que Marcelo Gallardo tenga a disposición a la mayoría de su plantel el próximo lunes en el River Camp, escenario que sufrió algunas modificaciones para cumplir con los protocolos pertinentes.

Durante el día de hoy, futbolistas, integrantes del cuerpo técnico y algunos empleados del club de Núñez acudirán a una de las sucursales del Centro Rossi para realizarse los PCR test (también conocidos como hisopados). Este establecimiento médico da este servicio con una particularidad, ya que le brinda a las personas que deban realizarse este estudio la posibilidad de acudir con su auto, ingresar al estacionamiento y dirigirse hacia unas carpas inflables, donde serán testeado sin tener la necesidad de bajarse del vehículo.

River eligió el PCR test para sus futbolistas e integrantes del cuerpo técnico

Vale destacar que River eligió utilizar los PCR (por sus siglas en inglés de Reacción en Cadena de la Polimerasa) en vez de los serológicos que sugirió la Asociación del Fútbol Argentino. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos estudios? Más allá de lo económico (el primero cuesta entre 5 y 7 mil pesos, mientras que el otro ronda los mil), el PCR, a partir de una muestra de la faringe, detecta la presencia del virus y su resultado demanda entre 48 y 72 horas. El serológico, en cambio, es a partir de una muestra de sangre y detecta la presencia de anticuerpos del virus y determina si una persona ha pasado la infección. El resultado está en menos de una hora.

La Reacción en Cadena de la Polimerasa, que es un test en el que se hace una muestra de la faringe y de la mucosa nasal, es de los más efectivos para saber si una persona tiene coronavirus. Es el utilizado, por ejemplo, cuando uno acude a un centro sanitario con síntomas como tos, fiebre, dificultad respiratorio y/o pérdida del olfato. No obstante, puede dar negativo durante el período de incubación de la enfermedad.

Entre los que no dirán presente hoy en el Centro Rossi se encuentran los futbolistas Juan Fernando Quintero, Roberto Rojas y Matías Suárez. Los dos futbolistas extranjeros aún no cumplieron con la cuarentena obligatoria luego de regresar de sus países (el mediocampista lo hizo el jueves 30 por la noche y el defensor paraguayo en la mañana del 1 de agosto), mientras que el delantero cordobés se encuentra aislado en su casa en el Cañuelas Golf Country debido a que el COE (Centro de Operaciones de Emergencias) dictaminó un cordón sanitario durante una semana en el barrio privado debido a un brote de 21 casos positivos de coronavirus. No obstante, desde el club estudian la posibilidad de conseguir algún permiso especial para que pueda estar desde el primer día en Ezeiza.

River comenzará con los entrenamientos el próximo lunes en el predio de Ezeiza (@RiverPlate)

El resto del plantel acudirá al centro médico divididos en grupos y en diferentes horarios, para reducir al mínimo el contacto previo al inicio de las prácticas. Están citados en la sucursal de San Isidro entre las 12 y las 15 horas.

Gracias a sus renovadas instalaciones en Ezeiza, el Millonario tuvo que realizar pocos arreglos en el River Camp, predio que cuenta con 14 hectáreas y 7 canchas de fútbol (tres tienen las mismas dimensiones que el Monumental -en dos semanas iniciarán las obras-). Entre las principales modificaciones se destacan el de delimitar el estacionamiento, ya que cada persona tendrá un lugar asignado.

El nuevo protocolo indica que cada deportista deberá acudir al predio cambiado y no podrán utilizar los vestuarios (salvo que deban ir al baño). Otra de las modificaciones es que no habrá desayunos o almuerzos, algo que era una costumbre dentro del plantel (sí se distribuirán viandas). También se tomó la decisión de que, por ahora, los colaboradores mayores de 60 años no estarán en el inicio de las prácticas.

River Camp, el lugar elegido para los entrenamientos

En el manifiesto diseñado por la AFA, y que fue enviado a cada institución, se dispuso que se podrá trabajar solamente de a 6 jugadores (este número puede llegar a ascender a 10, si se cuentan colaboradores y cuerpo técnico), por lo que también se debió delimitar las canchas para respetar el distanciamiento correspondiente. De esta manera, si una personas entrena con un grupo determinado, luego no podrá hacerlo con uno diferente.

También se recomendó que en un mismo turno no entrenen jugadores de la misma posición y que los únicos exceptuados de utilizar barbijos serán los jugadores. Además piden evitar las concentraciones durante las primeras dos semanas de esta etapa de regreso a las prácticas.

Las nuevas normativas solicitan que se desinfecte el equipo deportivo regularmente, como también los lugares comunes y los canales de distribución de los materiales. Por supuesto, está prohibido cualquier contacto físico, salivar y compartir cualquier tipo de bebida o infusión.

Vale destacar que hace algunas semanas los futbolistas extranjeros de River se movieron con rapidez para regresar a Argentina y cumplir con la cuarentena antes del inicio de las prácticas. Nicolás De la Cruz retornó el viernes 24 de julio, mientras que los colombianos Jorge Carrascal y Rafael Borré y el chileno Paulo Díaz lo hicieron el sábado 25.

El primer compromiso que tienen los de Marcelo Gallardo anotado en su calendario es el que se dará el jueves 17 de septiembre ante San Pablo en Brasil, por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. El club que tiene como figura a Dani Alves comenzó a entrenarse el 1 de julio, por lo que llegará a este duelo con mucho más rodaje.

Luego, el martes 22 de septiembre, el Millonario viajará a Perú para enfrentar a Binacional (retomó los ensayos el 7 de julio y se trasladó de Juliaca a Lima por cuestiones sanitarias). Tras solo dos jornadas disputadas, todos los integrantes de esta zona ostentan tres unidades.

El primer partido como local (aún resta definir en qué escenario, debido a las reformas en el Antonio Vespucio Liberti) será el 30 de septiembre, ante San Pablo. Cerrará su participación en esta zona el martes 20 de octubre, recibiendo a Liga de Quito.

